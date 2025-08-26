Osaka empieza con buen pie en el Abierto de EEUU

La japonesa Naomi Osaka, doble campeona del Abierto de Estados Unidos, superó este martes su debut en el Grand Slam de Nueva York con un solvente triunfo en sets corridos ante la belga Greet Minnen.

Osaka, actualmente en el puesto 24 de la WTA, venció a Minnen (106) por 6-3 y 6-4.

La ex número uno mundial volvía a la acción tras su frustrante derrota el 7 de agosto en la final del WTA 1000 de Canadá, en Montreal, ante la perla local Victoria Mboko.

Ese día Osaka quedó tan frustrada por la remontada de Mboko que se olvidó de felicitarla en su breve discurso durante la premiación.

Este martes contuvo los nervios en varias fases complicadas del juego ante Minnen, en el que sumó tres breaks en cada set.

"Me sentí algo nerviosa y creo que eso me puso un poco negativa, así que solo traté de ser lo más positiva posible", dijo tras su triunfo.

Osaka, campeona en el US Open en 2018 y 2020, sigue tratando de reactivar un palmarés congelado desde que ganó el Abierto de Australia de 2021.

Su próxima rival será la estadounidense Hailey Baptiste, número 47 mundial.