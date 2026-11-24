El español Marc Márquez (Ducati) consiguió este domingo su octavo título de campeón del mundo de MotoGP, igualando el récord de la leyenda italiana Giacomo Agostini.

-- Estos son los momentos clave de su temporada 2026:

- 1 de marzo: en el primer Gran Premio del año, en Tailandia, Márquez se ve obligado a abandonar por un pinchazo, un incidente muy poco frecuente en MotoGP. Es el inicio de una primera parte de temporada caótica para el catalán.

- 26 de abril: al día siguiente de su segunda victoria en carrera al esprint, Márquez se cae ya en la segunda vuelta del GP de España, para desesperación de las decenas de miles de aficionados congregados en Jerez, y vuelve a mostrar signos de nerviosismo mientras su moto también tiene dificultades para rendir al máximo nivel.

- 9 de mayo: Márquez sufre una fuerte caída en la penúltima vuelta de la carrera al esprint. Sale despedido de su moto, cae con violencia sobre el asfalto y se fractura el quinto metatarsiano. Operado del pie derecho, pero también del hombro derecho maltrecho tras su caída en Indonesia en octubre de 2025, se ve obligado a renunciar a "su" Gran Premio de Cataluña.

- 31 de mayo: pese al dolor, Márquez regresa en Mugello y acaba quinto en el esprint y séptimo en el Gran Premio de Italia. Tras esta carrera, se encuentra a 102 puntos del líder italiano del campeonato, Marco Bezzecchi (Aprilia), y el título mundial parece ya inalcanzable.

- 7 de junio: la semana siguiente, contra todo pronóstico, Márquez, aún lastrado por sus recientes operaciones, logra por fin su primer Gran Premio de la temporada en Hungría, el número 100 de su carrera en MotoGP. Aprovechando los problemas de sus rivales, se sitúa a 72 puntos de Bezzecchi, pero afirma "no pensar en el título".

- 12 de julio: dos semanas después de un fin de semana complicado en Países Bajos, Márquez hace pleno de puntos en su circuito talismán de Alemania. Tras sumar su décima victoria en MotoGP en Sachsenring, el catalán se sitúa a 18 puntos de su compatriota Jorge Martín (Aprilia), nuevo líder del campeonato.

- 30 de agosto: después de un GP de Gran Bretaña complicado (noveno en el esprint, séptimo en el Gran Premio), Márquez se relanza de manera perfecta firmando un fin de semana redondo en su otro trazado fetiche, Aragón. Su octavo triunfo en MotorLand, donde en 2024 había reencontrado el camino de la victoria tras casi tres años de espera, le permite recuperar la segunda plaza del campeonato a Bezzecchi y situarse a 19 puntos de Martín.

- 13 de septiembre: Márquez encadena en Misano otro fin de semana perfecto (victoria en el esprint y en el GP), el quinto en las últimas siete pruebas, y alcanza a Martín en lo más alto del campeonato, empatando a puntos.

- 1 de noviembre: una semana después de la cancelación del GP de Australia a causa del mal tiempo, Márquez se impone en Malasia y aprovecha la ausencia de Martín, que se rompió el radio derecho a la altura de la muñeca en el esprint de Phillip Island, para abrir hueco en el campeonato.

- 22 de noviembre: Márquez conquista su octava corona mundial en MotoGP, la décima en total, tras finalizar octavo en la carrera del domingo en el Gran Premio de Portugal, penúltima prueba del campeonato. Un día antes, en la carrera esprint, una caída bajo la lluvia le había impedido sellar el título.