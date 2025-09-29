Open Nacional de Frontenis tendrá semifinales de alto nivel

Los emparejamientos compuestos por Dayron Mateo/Alfonso Fong hijo contra Carlos Ortega/Antonio Pugliese y José Luis Cerdeira/Javier Mendez ante Oscar Gómez/Marilú González serán protagonistas del desenlace, calificado de grueso calibre clasificatorio con miras al PANAMA OPEN 2026.

Lo más granado de las raquetas canaleras llevaron a cabo jornadas intensas en la segunda parada nacional celebrada en las canchas de la Sociedad Española de Beneficencia bajo tutela de la Organización Panameña de Frontenis.

El Torneo Nacional Absoluto contó con la participación selectiva de las mejores 12 balanceadas parejas mixtas de todo el país. La final tendrá formato de muerte súbita con los ganadores de las llaves 1 vs 4 y 2 vs 3. Partidos prometen mucha emoción en el rectángulo.

La organización mantiene detalles estadísticos que serán compartidos para contar con los exponentes con mayor puntaje para cumplir con los eventos internacionales progrados. Los espectadores disfrutan un torneo lleno de emoción y deporte en alto nivel.