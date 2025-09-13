Ogier toma el mando del Rally de Chile tras jornada de intensa lucha con Evans

El francés Sébastien Ogier (Toyota) asumió el liderato del Rally de Chile antes de la jornada final del domingo, en una intensa pugna por el primer puesto del Campeonato Mundial (WRC) con el británico Elfyn Evans, que cerró el sábado en la segunda posición.

La lluvia se hizo presente el sábado y convirtió los tramos de tierra en auténticas pistas resbaladizas. Unas condiciones que favorecieron en un inicio a Evans, también al mando de un Toyota, quien destacó su parecido con los terrenos habituales de su Gales natal.

Evans, en principio, tomó el mando de la prueba, pero Ogier respondió con fuerza y recuperó el liderato en la SS11, la penúltima especial del día, ampliando su ventaja hasta los 6.3 segundos.

"Va a ser intenso mañana y, a diferencia de los dos primeros días, tendré que atacar desde el inicio", subrayó Ogier, ocho veces campeón del mundo y aspirante a su noveno título, quien bromeó asegurando que el domingo por la mañana tomaría una dosis "doble" de café expreso.

Adrien Fourmaux (Hyundai), líder el viernes por la tarde, cedió terreno frente a Evans y Ogier, pero se mantiene sólido en la tercera posición, que podría valerle un lugar en el podio el domingo. El francés conserva una ventaja de unos 15 segundos sobre su compañero belga en Hyundai, Thierry Neuville.

El estonio Ott Tänak (Hyundai), obligado a abandonar la carrera el viernes por un problema mecánico, pudo retomar la competición el sábado, pero recibió una penalización de diez minutos que lo relegó al último puesto de la clasificación.

Aunque logró registrar dos mejores tiempos al inicio de la segunda jornada, nuevamente sufrió una avería.

El domingo, los pilotos se enfrentarán a cuatro etapas, siendo la última, la Power Stage, la que otorgará puntos extra para el campeonato a los cinco primeros clasificados. Además, se repartirán puntos adicionales a los cinco pilotos más rápidos de la jornada.

- Clasificación del Rally de Chile, undécima de las 14 pruebas del Campeonato Mundial (WRC), al término de la segunda jornada este sábado:

1. Sébastien Ogier/Vincent Landais (FRA/Toyota) 02:23:13.9

2. Elfyn Evans/Scott Martin (GBR/Toyota) +06.3

3. Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (FRA/Hyundai) +26.8

4. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (BEL/Hyundai) +41.7

5. Sami Pajari/Marko Salminen (FIN/Toyota) +50.4

...

. Ganadores de las pruebas especiales:

Sébastien Ogier (ES6, ES10, ES11, ES12), Kalle Rovanperä (ES1, ES2, ES9), Ott Tänak (ES5, ES7, ES8), Elfyn Evans (ES3), Sami Pajari (ES4)

Principales abandonos: Ott Tänak/Martin Järveoja (EST/Hyundai): avería mecánica.