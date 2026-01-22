Ocho estadios seleccionados para el Mundial de 2027 de rugby en Australia

Ocho estadios repartidos por Australia fueron seleccionados como sedes de la edición de 2027 de la Copa del Mundo de rugby, anunció este jueves el comité organizador.

El estadio olímpico de Sídney, un recinto con capacidad para 80.000 espectadores construido especialmente para los Juegos Olímpicos de 2000, albergará la final el 13 de noviembre, el partido por el tercer puesto, las dos semifinales, dos cuartos de final y dos partidos de fase de grupos.

El Perth Stadium (60.000), en la otra punta del país, será escenario del partido inaugural el 1 de octubre, y de otros seis partidos.

El Docklands Stadium de Melbourne, con 53.000 asientos, es el único que dispone de techo retráctil, que permanecerá cerrado para los ocho partidos que albergará.

Es la tercera ocasión en que Australia organiza un Mundial de rugby después de 1987 (junto a Nueva Zelanda) y 2003.

El calendario de los partidos se anunciará el 3 de febrero. Argentina, Chile y Uruguay, además de España, ya están clasificados para el torneo.