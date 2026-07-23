Nuevas detenciones por corrupción en la federación de esquí de Croacia

Un responsable del Comité Olímpico Croata fue detenido este jueves en el marco de un vasto escándalo de corrupción en la federación de esquí de Croacia, informaron la fiscalía y diferentes medios del país europeo.

Damir Segota, director del programa olímpico, y su esposa, fueron detenidos en la mañana del jueves, informó la agencia de prensa pública HINA, mientras que los medios croatas publicaron fotos en las que Segota aparece escoltado por los investigadores.

Su oficina dentro del Comité Olímpico también fue registrada, al igual que la del secretario general del comité, Sinisa Krajac, precisó HINA.

Sin dar nombres, la fiscalía anticorrupción informó en un comunicado de "detenciones y recopilaciones urgentes de pruebas relacionadas con varias personas, por hechos de corrupción en curso en Zagreb".

Según los medios locales, Segota es sospechoso de haber aceptado sobornos para aprobar pagos a la federación nacional de esquí, que a su vez se encuentra en el centro de un amplio escándalo de corrupción que sacudió al país a principios de este año.

En marzo, la fiscalía abrió una investigación contra seis personas, entre ellas el exdirector de esquí alpino Vedran Pavlek, sospechosas de haber desviado cerca de 30 millones de euros (35 millones de dólares) destinados a la federación.

El escándalo en la federación de esquí ha sacudido de forma más amplia el deporte croata: el presidente del Comité Olímpico, Zlatko Matesa, dimitió en mayo; y el ministro de Deportes, Tonci Glavina, consideró el jueves ante la prensa que las investigaciones debían ser minuciosas y que "toda persona reconocida responsable sea sancionada".