Nueva monomarca en nuestro automovilismo te hará vibrar

El automovilismo panameño vivirá el próximo sábado 22 de agosto, un histórico acontecimiento, con la salida a la pista del ProSpec Series by Changan, en el Autódromo Panamá, ubicado en Capira, Panamá Oeste.

Será la primera vez que el país cuente con una categoría monomarca propia y el Autódromo Panamá lo hará posible en un evento que también tendrá en su cartelera la 4ta válida de la Copa Davivienda TCR Panamá, Gran Turismo y Super Turismo.

Este nuevo campeonato, que contará con 5 válidas (hasta 2027) formará parte del calendario oficial del Autódromo Panamá, “fortaleciendo el crecimiento estructurado del automovilismo en el país”.

La categoría está abierta a mayores de 18 años y contempla opciones de financiamiento para facilitar el acceso de nuevos pilotos. Todos los participantes competirán a bordo de vehículos “idénticos” Changan Alsvin, preparados bajo exactamente las mismas especificaciones técnicas.

“Hace dos años hicimos una alianza estratégica con el Autódromo, pero esto ha crecido increíblemente, y vimos un proyecto país para patrocinar y ahora con la ProSpec Series es la cúspide de esta alianza, con una categoría donde va a ganar no el mejor auto, sino el mejor piloto”, indicó Isuan Barrios, gerente general en Changan Panamá.

El modelo elegido para la prueba es el Alsvin Confort: “Es un carro icónico para la marca. Empezamos hace 7 años comercializarlo en el país y hay 2,000 en las calles de Panamá y que mejor manera de confirmar su calidad que en las pistas del Autódromo”, recalcó Barrios.

“Le dimos los vehículos al Autódromo y los modificaron para correr y son alquilados por los pilotos o por cualquier interesado”, añadió. El próximo viernes 31 de julio, de 6:00 a 8:00 p.m., se realizará el evento de lanzamiento oficial de esta categoría en el Convento Concepción, Panamá Viejo, Ciudad de Panamá.