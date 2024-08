"Nos aproximamos a los 49 segundos", saborea McLaughlin

La estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone conservó su título olímpico de los 400 metros vallas, este jueves en París, mejorando además su récord del mundo (50.37) y saboreando la perspectiva de "aproximarse" a bajar de 50 segundos.

A su paso por la zona mixta, señaló también que le gustaría estar el sábado con Estados Unidos en el relevo 4x400 metros, por lo que podría irse de París-2024 con dos medallas de oro.

Pregunta: ¿Cómo abordó esta final, se sentía nerviosa?

Respuesta: "Creo que cada carrera eres tú contra diez vallas. Por supuesto, hay gente a tu lado, que te presiona, pero eso no tiene importancia si no te concentras en las vallas que tienes delante. Así que yo me concentro para ser lo más eficaz posible en esas diez vallas, para bajar el crono cada vez que pueda. Claro que estaba nerviosa, sobre todo antes de una final olímpica. Nunca se sabe quién va a ganar, hay muchos talentos en esta disciplina y hay diez vallas a superar antes de pasar la línea de meta, así que sí, existe un estrés que hay que transformar en excitación. Supone una oportunidad única correr unos Juegos Olímpicos, así que estaba deseando, pero también quería mostrar mi mejor versión".

P: ¿Cómo explica su progresión?

R: "Creo que me voy familiarizando cada vez más con esta carrera [los 400 metros vallas]. Hay muchas formas de correrla y de mejorar, ya sea con el esquema de carrera, los tiempos de apoyo, la velocidad pura... Así que simplemente intento mejorar todo eso. Nunca hay una carrera perfecta. Estoy segura de que Bobby [Kersee, su entrenador] habrá tomado notas, pero poco a poco vamos hacia los 49 segundos, siento que nos aproximamos a ellos. Y luego está esta cantidad de gente [el público que llenó el Estadio de Francia], que te da energía, eso seguro. Ha sido eléctrico. En relación a Tokio, he podido tener a mi familia y a mis amigos aquí en París. Tengo ya más edad, soy más madura y comprendo mejor los 400 metros vallas".

P: Se esperaba un duelo con Femke Bol, que terminó finalmente tercera, distanciada...

R: "Tengo mucho respeto hacia ella. No sé qué le ha ocurrido hoy, pero creo que cuando hay tanto excitación alrededor de una persona o una carrera, eso puede dañar mentalmente. Ella tiene mucho talento y las dos intentamos dar el máximo de nosotras mismas. Le he dicho que era genial. Es la segunda mujer más rápida de la historia. No comenzó hace mucho en los 400 metros vallas y creo que va a continuar mejorando y presionándome para ser mejor".

P: ¿Estará en el equipo de Estados Unidos para el relevo 4x400 metros?

R: "Eso espero. Me gustaría estar ahí. Es el Team USA el que toma las decisiones, yo estoy siempre ahí si me necesitan. Si es así, estaré deseando".