Norris dice que Verstappen siempre es "una amenaza"

El británico Lando Norris, que tiene la oportunidad de proclamarse campeón mundial de Fórmula 1 este fin de semana en el Gran Premio de Catar, aseguró el jueves que Max Verstappen, todavía en liza por el título, es "una amenaza" porque todo el mundo sabe "de qué es capaz".

"Le hemos considerado una amenaza todo el año, incluso cuando estaba con más puntos de retraso", explicó Norris a la prensa en el circuito de Lusail.

"Sabemos de qué es capaz", recordó. "También sabemos de qué es capaz Red Bull. Nada ha cambiado (en el enfoque de su escudería McLaren) ya que (Verstappen) sigue siendo la amenaza que ha sido a lo largo de todo el año", insistió.

El cuatro veces campeón mundial neerlandés ha tomado impulso en las últimas citas en la carrera por el título, algo que parecía tener prácticamente fuera de su alcance a mitad de temporada.

Antes del Gran Premio de Catar, penúltima cita de la temporada, Verstappen es segundo de la clasificación general igualado a puntos con el australiano Oscar Piastri (McLaren) y a 24 puntos del líder Norris.

El sábado en Las Vegas, los dos pilotos de McLaren fueron descalificados en el Gran Premio de esta ciudad estadounidense. Norris se vio así privado de su segundo puesto y de los 18 puntos que había logrado inicialmente.

Con dos Grandes Premios por disputarse y una carrera esprint este sábado, se puede sumar un máximo de 58 puntos hasta el final de temporada.

Norris alabó también a su compañero Piastri, que aspira igualmente a ser campeón.

"Los dos son competitivos. Los dos son muy buenos, son pilotos increíbles", aseveró.

Piastri defendió por su parte sus opciones de ser campeón, un objetivo por el que dijo que peleará hasta el final.

"Estoy igualado a puntos con Max y tengo todavía una opción razonable de lograr el título si todo va bien para mí", se ilusionó.