Noah Lyles aterriza en Roma para prolongar su luna de miel

El año 2026 será inolvidable para Noah Lyles a pesar de no tener Juegos Olímpicos o Mundial en el programa: la estrella estadounidense del atletismo, oro olímpico de los 100 metros, se casó en abril y espera seguir de luna de miel el jueves en la reunión de la Liga de Diamante en Roma.

Por primera vez desde 2018, Lyles no tiene este año grandes citas que preparar y ello le da mucha libertad.

"Solo quiero disfrutar. Voy a participar en reuniones a las que no he ido desde hace tiempo o en las que nunca he estado. Fui a Japón. A Roma no había venido desde 2019 y voy a estar en Ostrava (en la República Checa, en una reunión del Continental Tour, la segunda categoría mundial), que es algo que siempre había querido", dijo en una conferencia de prensa.

"No hay ninguna presión. No necesito llegar a un pico de forma en un momento preciso. Voy a correr cuando quiera y contra quien quiera", insistió.

Lyles, a sus 28 años, está en un momento personal especialmente feliz, después de casarse con la jamaicana Junelle Bromfield, medallista olímpica en Tokio en 2021, en una lujosa ceremonia que hizo las delicias de la revista Vogue.

- Objetivo: 9.85 -

De este viaje a Italia, Lyles quiere llevarse como souvenir un buen tiempo: "Algo tipo 9 segundos y 85 centésimas", insiste el hombre que en los 100 metros tiene un mejor crono personal de 9.79.

"Nunca vengo a una competición en la que no pueda darlo todo. Si vengo es porque estoy preparado. Mis últimas sesiones de entrenamiento han sido perfectas. Incluso me pregunto si estoy en la mejor forma de vida a estas alturas de la temporada. O al menos, al nivel de 2024", advirtió, aludiendo al año en el que ganó la medalla de oro en la línea recta en los Juegos Olímpicos de París.

La carrera de 100 metros será el fin de fiesta en Roma, hacia las 23 horas locales (21h00 GMT), y allí Lyles tendrá como principales rivales al local Marcell Jacobs (campeón olímpico de 100 metros en 2021), el bostuano Letsile Tebogo (campeón olímpico de 200 metros en 2024) y su compañero de entrenamiento estadounidense Jordan Anthony.

- Jefferson-Wooden, el show debe continuar -

También del país de las barras y estrellas llega la otra gran figura mediática de la reunión romana: Melissa Jefferson-Wooden, la estrella de las pruebas de velocidad en el Mundial del año pasado en Tokio con su triplete de oros 100-200-4x100 metros.

La atleta de Carolina del Sur, de 25 años, correrá los 200 metros y, al contrario que otras de sus rivales, no tiene un Europeo o unos Juegos de la Commonwealth que preparar, así que afronta también esta cita sin gran presión.

"La prioridad es mantenerme en buena forma. Esta temporada me va a permitir continuar trabajando en lo que ya trabajaba en 2025 para estar al máximo de mi potencial el próximo año (con el Mundial de Pekín 2027)", dijo.

La campeona olímpica de los 100 metros, la santalucense Julien Alfred, estará contra ella en el tartán del Olímpico.

- Andy Díaz salta en casa -

Más allá de Jacobs, que lo tendrá muy difícil contra Lyles, los tifosi confían en el triple salto masculino, con el cubano nacionalizado italiano Andy Díaz (bronce olímpico en 2024, campeón mundial bajo techo en 2025 y 2026) para darse una alegría.

El cubano Lázaro Martínez será uno de sus rivales destacados en esa prueba.

Del resto de la reunión destaca la presencia de la panameña Gianna Woodruff (400 metros vallas) y de los mexicanos Uziel Muñoz (subcampeón mundial al aire libre de lanzamiento de bala) y Erick Portillo (subcampeón mundial bajo techo de salto de altura).