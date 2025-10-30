‘No voy a dar opción a que me lo quiten’

Nataly Delgado se anunció lista para defender, por primera vez, su corona del Campeonato Mundial Interino Supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), cuando choque con la venezolana Yoselin Fernández, el próximo 6 de diciembre.

El pleito es parte del evento “Boxing Challenge – Championship Night”, organizado por High Level Boxing, junto a otros cinco interesantes combates, con la mayoría de púgiles panameños, a realizarse en el Salón Villa Magna del Hotel Gran David, en Santiago de Veraguas, desde las 7:00 p.m. Cabe resaltar que la defensa de Delgado se convertirá en la primera ocasión que se celebre un pleito por una faja mundial de boxeo en el interior de Panamá.

“Esta corona me costó demasiado ganarla y a estas alturas, van a tener que hacer mucho para arrebatármela, pues no estoy dispuesta a ceder ni un espacio para que me la quiten, solo espero que mi rival venga bien preparada y estoy segura que sí, pues es una gran profesional, por eso va a tener que batallar bastante para poder quitarme este título”, indicó Delgado.

La veragüense venció a la mexicana Maribel Ramírez, por decisión unánime, el pasado 19 de julio, para convertirse en la tercera panameña en ostentar un título mundial de boxeo. La victoria fue en una cartelera celebrada en el Centro de Entrenamiento “Tierra de Campeones” Atheyna Bylon, en Ciudad de Panamá.