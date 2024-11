‘No tengan miedo a competir’

Según Mikhail Martínez, director de Bodybuilding Panama, “muchos [fisiculturistas en Panamá] tienen las ganas de competir, sin embargo, se siente muy inseguros; de no tener el físico conforme para poder gustar o ser aceptados en el sistema, o sea, en la sociedad, el bendito ‘bullying’.

Añade que “yo les digo que, para eso, existe las categorías principiante o novato, pues cuando tú no te comparas y no dejas que te evalue un juez en la tarima, muchas veces no sabes cómo ni qué mejorar. Entonces, si te quedas toda la vida pensando déjame tener mejor físico, conseguir mejores condiciones, ¿con quién te estás midiendo? tú mismo no te puedes evaluar en el gimnasio, porque alguien te diría que ya estás lista o listo. Te evalúan junto a otros, igual cuando un coach le dice que es tu consentido eso da más ganas y te da un argumento en qué mejorar. Intercambias conocimiento, como el tipo de nutrición”.

Martínez es parte de la organización del Panama Championships 2024 de fisiculturismo, a celebrarse este 30 de noviembre en el Salón Cristal del Hotel El Panamá, en Ciudad de Panamá.