"No puedo explicarlo", dice Wembanyama tras la debacle de Spurs en Nueva York

El francés Victor Wembanyama, la superestrella de los San Antonio Spurs, no encontró respuestas inmediatas al colapso de este miércoles ante los New York Knicks en las Finales de la NBA, que reconoció que "simplemente duele".

El equipo texano llegó a estar 29 puntos arriba, la mayor ventaja desperdiciada en un juego de Finales, antes de venirse abajo súbitamente hasta sucumbir por 107-106.

Los neoyorquinos se colocaron 3-1 arriba en el global de la serie y tendrán tres oportunidades de coronarse campeones.

El propio Wembanyama fue partícipe del desastre de los jóvenes Spurs anotando solo 8 de sus 24 puntos en la segunda mitad y errando dos tiros libres a dos minutos del ajustado final.

"Ahora mismo no puedo explicarlo realmente. No lo sé", dijo el gigante francés al ser preguntado por los motivos del apagón.

"Creo que fue cuestión de ejecución, de una especie de avaricia. Claramente no fuimos el equipo con más hambre en la segunda mitad", reconoció.

"No sé qué decir sobre las emociones (en el vestuario), pero fue doloroso, por supuesto", afirmó. "Se siente como si hubiéramos trabajado demasiado y hubiéramos dejado escapar nuestra ventaja. Es así de simple. Simplemente duele".

El líder de los acorralados Spurs dijo que depende de ellos mismos reaccionar en el quinto partido que hospedarán el sábado.

"Creo que esto va a ir por uno de dos caminos, uno malo o uno bueno", señaló. "El malo sería rendirse y el bueno salir fortalecido de esto, estar más unidos. Sé que esto es lo que vamos a hacer".