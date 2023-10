Nicolás Sánchez se convierte en el máximo anotador de Los Pumas en Mundiales de rugby

El apertura Nicolás Sánchez se convirtió en el jugador argentino con más puntos anotados en Copas del Mundo de rugby, superando la marca de 135 puntos que tenía Gonzalo Quesada, este sábado en el partido que Argentina ganó contra Chile (59-5) en el grupo D del Mundial de Francia.

En su partido 100 con Los Pumas, Sánchez, que cumplirá 35 años dos días antes de la final del Mundial (28 de octubre), necesitaba 16 puntos para igualar la marca de Quesada y acabó con un total de 20, con un try, seis conversiones y un penal, sin ningún fallo con el pie.

"Es algo muy especial, un partido muy importante para mí. Estaba toda mi familia hoy conmigo. Llegar a los 100 partidos con esta camiseta es un honor y un orgullo", declaró el tucumano, elegido el mejor jugador del partido.

Tras no ser titular en ninguno de los dos primeros partidos mundialistas de Los Pumas (derrota frente a Inglaterra y triunfo sufrido ante Samoa), Sánchez fue de la partida ante Chile y acabó siendo uno de los destacados en la victoria de su equipo por 59-5.

"Sabía que era una muy buena oportunidad para mí y otros jugadores que no habíamos jugado tanto, pero lo más importante es el equipo, no las individualidades. Nosotros preparamos el partido pensando ciento por ciento en el equipo".

Esa fue la mentalidad que le reconoció el seleccionador Michael Cheika tras el partido: "Jugó muy bien, con mucha tranquilidad. Tiene la suficiente humildad como para pensar en ayudar al equipo ahora, sin importar lo que hizo en el pasado".

- "Humildad para ayudar al equipo" -

"He hablado con ellos (de Sánchez y de otro veterano Agustín Creevy) de su rol en el equipo y todos sabemos que antes que nadie están Los Pumas. Lo que me gusta de ellos es que con su experiencia y sin importar si son o no titulares, cuando salen juegan bien y hacen todo lo necesario para Los Pumas", dijo el técnico australiano.

El actual jugador del Brive (segunda división francesa) acudió a la cita mundialista con 117 puntos en su haber y había sumado sus primeros tres en el partido anterior frente a Samoa.

Este sábado en Nantes, el máximo goleador de la historia de Los Pumas (882 puntos con los anotados frente a Chile) abrió la cuenta anotadora para Los Pumas con un try, la posterior conversión y un penal en apenas 13 minutos de juego.

Antes del descanso, volvió a convertir los tries de Juan Martín González (16) y Agustín Creevy (23), quedando a un solo punto del récord de Quesada.

Sánchez batió la marca al poco de comenzar la segunda parte, al convertir el cuarto try de Los Pumas (anotado por Martín Bogado en el 46). Después transformó otros dos para acabar con un total de 20 puntos, con lo que deja el récord en 140.

Sánchez fue sustituido en el minuto 76 por Santiago Carreras y se retiró ovacionado por los más de 33.000 espectadores que llenaron el Stade de la Beaujoire de Nantes en la victoria final de Argentina por 59-5 sobre Chile.