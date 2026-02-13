NFL gana reclamo para que las "boletas de calificaciones" de los equipos sean privadas

Un mediador falló a favor de una queja de la NFL contra su sindicato de jugadores por publicar las "boletas de calificaciones anuales de los equipos" que evalúan a las franquicias aspectos como instalaciones, trato y servicios, informó la liga este viernes.

La liga de football americano notificó a los equipos mediante un memorando obtenido por la cadena ESPN, mientras que la Asociación de Jugadores de la NFL (NFLPA) reveló la decisión en un comunicado.

"El mediador sostuvo que la publicación de boletas de calificaciones que menosprecian a los equipos e individuos de la NFL viola el convenio colectivo y emitió una orden que prohíbe a la NFLPA publicar o divulgar públicamente los resultados de futuras boletas de calificaciones de los jugadores", declaró la NFL en su memorando.

Las boletas de calificaciones de la NFL comenzaron en 2023 a partir de encuestas a jugadores sobre aspectos como el dueño del equipo, el vestuario, la sala de pesas o el trato a las familias de los deportistas. Cada equipo se clasificó del 1 al 32 según los resultados combinados.

Los Miami Dolphins ocuparon el primer lugar de la liga en boletas de calificaciones el año pasado, mientras que los Arizona Cardinals ocuparon el último lugar entre las 32 franquicias.

Los dueños de equipos de la NFL afirmaron que los datos seleccionados por el sindicato eran engañosos.

"En esencia, el expediente estableció que las boletas de calificaciones fueron diseñadas por el sindicato para promover sus intereses bajo la apariencia de un ejercicio científico", declaró la NFL en el memorando.

La liga señaló que existen "numerosas y significativas limitaciones en la metodología y la precisión de los resultados de las boletas" reportadas en los últimos años.

Sin embargo, el sindicato afirmó que el programa "no desaparecerá", incluso si los resultados solo serán conocidos por los equipos y sus jugadores.

El sindicato afirma que el fallo confirma su "derecho a encuestar a los jugadores y compartir los resultados con ellos y los clubes", aunque discrepa de la restricción de hacerlos públicos.

La NFLPA señaló que el mediador no respaldó las afirmaciones de la liga de que los resultados fueran injustos, y añadió que sus boletas de clasificaciones "son justas, equilibradas y cada vez más positivas".