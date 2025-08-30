Nápoles gana en el descuento al Cagliari y se pone en cabeza

El Nápoles, vigente campeón del fútbol italiano, sufrió muchísimo para ganar al Cagliari (1-0), al que solo pudo batir en el descuento final, este sábado en la 2ª jornada de la Serie A, donde el equipo de Antonio Conte se pone líder provisional.

Con un pleno de 6 puntos, los napolitanos comandan la tabla a la espera del resto de partidos del fin de semana y especialmente a lo que haga su gran rival, el Inter de Milán, que recibirá el domingo en el Giuseppe Meazza al Udinese.

El mediocampista camerunés Frank Anguissa fue el héroe de la velada en el estadio Diego Maradona, con ese gol liberador en el 90+5.

Antes de ello, el Nápoles se había topado una y otra vez contra un muro y con un sobresaliente partido del guardameta Elia Aprile, que fue una pesadilla para Scott McTominay (45, 90+3) y Leonardo Spinazzola (60).

Hace tres meses, el Nápoles había derrotado 2-0 al Cagliari en ese mismo estadio, en la 38ª y última jornada, lo que le permitió ganar el cuarto 'Scudetto' de su historia, por lo que el partido traía inevitablemente buenos recuerdos a los hinchas locales.

Con 6 puntos, igual que el Nápoles, pero con una ligera peor diferencia de goles están el Cremonese (2º), que el viernes venció 3-2 al Sassuolo, y la Roma, que este sábado se impuso por la mínima (1-0) en el campo del recién ascendido Pisa, con un solitario tanto del argentino Matías Soulé en el 55.

No pudo seguir el ritmo el Como de Cesc Fàbregas, un proyecto ambicioso por sus refuerzos en el mercato y que había arrancado derrotando a la Lazio. Esta vez el equipo lombardo cayó 1-0 en el terreno del Bolonia, que se repuso así del revés de la primera jornada, con un tanto de Riccardo Orsolini en el 59.

En el otro partido del sábado en el 'Calcio', el Atalanta registró su segundo empate en otros tantos partidos, esta vez por 1-1 en el campo del Parma.

El croata Mario Pasalic adelantó al equipo de Bérgamo en el 79 y Patrick Cutrone igualó en el 85 para los parmesanos.

El Atalanta sigue por lo tanto sin ganar, ni perder, desde la llegada del entrenador croata Ivan Juric para reemplazar a su emblemático entrenador de los últimos años, Gian Piero Gasperini, que por ahora cuenta sus partidos por victorias en la Roma.