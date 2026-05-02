Nápoles empata ante Como y el Inter queda a un punto de ganar el Scudetto

Como y Nápoles igualaron 0-0 este sábado en la 35ª jornada de la Serie A de Italia, y de este forma el Inter de Milán conquistará el 21º Scudetto de su historia el domingo si empata con el Parma.

Dominado en la primera parte, el Nápoles estuvo a punto de sorprender al equipo del DT español Cesc Fábregas en el minuto 80 con una internada de Scott McTominay y luego con un disparo de Matteo Politano que se estrelló en el poste derecho del guardameta francés Jean Butez (84').

Tras este empate, el vigente campeón ha reducido su desventaja con el Inter de diez a nueve puntos.

Por lo tanto, el Nápoles todavía puede, si gana sus tres últimos partidos de la temporada, alcanzar al líder, siempre que éste no sume ni un solo punto en las cuatro últimas fechas. En ese caso, altamente improbable, ambos equipos estarían igualados al término de la temporada regular y el título se decidiría en un desempate.

Este escenario podría quedar obsoleto este domingo si el Inter vence o empata ante Parma en su casa, el San Siro.

Hay, sin embargo, una certeza: el Inter de Milán no se proclamará campeón sin jugar, algo que habría ocurrido si el Nápoles hubiera caído en Como y si el AC Milan, tercero a doce puntos del líder, no derrotara el domingo al Sassuolo.

Tampoco sirve de mucho el punto al Como, que queda a dos puntos de la Juventus (4º) en la última plaza de la Liga de Campeones. La Vecchia Signora puede ampliar esa ventaja cuando reciba al Verona el domingo.

Antes, el Udinese había escalado a la décima posición tras vencer 2-0 en casa al Torino.

La visita del Génova al Atalanta cerraba el programa del sábado en la Serie A.