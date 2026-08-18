Nakashima tumba a Medvédev y avanza a octavos en Cincinnati

El estadounidense Brandon Nakashima sorprendió este martes al ruso Daniil Medvédev, especialista en pistas duras, y avanzó a octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati.

Días después de disputar su primera final de Masters 1000, en Montreal, Nakashima ganó desde atrás ante el ex número uno del mundo por parciales de 6-7 (3/7), 7-6 (7/4) y 6-1 en dos horas y 51 minutos.

Con el triunfo del estadounidense, quien cayó en Canadá ante su compatriota Ben Shelton, el certamen en Cincinnati se quedó apenas con un campeón en liza, Alexander Zverev.

Medvédev, actual número siete del ranking de la ATP, se coronó en 2019.

Monarca en 2021, el alemán es el gran favorito en esta ocasión tras las ausencias del número uno del mundo, Jannik Sinner, y de su escolta, Carlos Alcaraz.

Zverev, tercero del ranking mundial, buscará el pase a cuartos el miércoles contra el estadounidense Tommy Paul.

Nakashima, por su parte, venció por primera vez en su carrera a Medvédev, el jugador con más victorias en pistas duras desde 2018 (325 victorias).

Anteriormente se habían enfrentado en tres ocasiones.

El estadounidense (22°) pugnará por el pase a la ronda de los ocho mejores contra el portugués Nuno Borges (47°), quien noqueó este martes al ruso Andrey Rublev, decimotercer sembrado, por 6-3 y 6-4.