Nairobi será la sede del Mundial de Atletismo en 2029, el primero en África

Nairobi será la sede del Campeonato Mundial de Atletismo al aire libre de 2029 y se convertirá en la primera ciudad de África que albergue este evento, anunció el martes World Athletics.

La capital de Kenia se impuso en las votaciones a Londres, Roma y Múnich, que será el escenario del Mundial de 2031, anunció el organismo rector del atletismo tras una reunión de su consejo en Budapest, sede del recientemente concluido Ultimate Championship.

"Tuvimos la fortuna de contar con cuatro candidaturas sobresalientes para 2029 y 2031, y no fue una decisión fácil para el Consejo", declaró el presidente de World Athletics, Sebastian Coe, en conferencia de prensa.

"La decisión que ha tomado hoy este consejo significa que podremos celebrar nuestros Campeonatos Mundiales de Atletismo en Asia, África y Europa en sus próximas tres ediciones", destacó en referencia a que el Mundial del próximo año se disputará en Pekín.

"Llevar nuestros campeonatos a África por primera vez será histórico. Nairobi ha presentado una candidatura convincente y emotiva", subrayó Coe.

El máximo dirigente del atletismo insistió en que "era importante que el campeonato del mundo llegara a África cuando tuviéramos al anfitrión adecuado, la candidatura adecuada y las circunstancias adecuadas".

"Nairobi ha demostrado de forma contundente que este es su momento para impulsar el desarrollo de nuestro deporte en Kenia y en todo el continente africano, dejando un legado contundente que inspire a todo un continente".

- Potencia de este deporte -

Kenia, que fracasó en su candidatura para albergar los Mundiales de 2025, ya había organizado el Campeonato Mundial de Campo a Través de 2007 en Mombasa, el Mundial Sub-18 en Nairobi en 2017 y el Mundial Sub-20 en la capital en 2021.

Nairobi también fue sede del Campeonato Africano de Atletismo de 2010.

"Habiendo participado también en el proceso de candidatura para 2025, el equipo (de Nairobi) entendió y asimiló lo que se requería, y regresó con una propuesta más sólida y un Estadio Kasarani renovado, que actualmente está siendo sometido a una remodelación completa de cara a albergar la Copa Africana de Naciones" de fútbol de 2027, justificó Coe.

El exatleta recordó que Kenia, una de las potencias del mediofondo y fondo, "ha moldeado la historia de nuestro deporte", con estrellas como Elihud Kipchoge, Faith Kipyegon y Ruth Chepngetich.

"El mundo vendrá a un país donde correr es más que una competición. Es nuestra historia nacional, y donde cada generación cree que el próximo campeón mundial puede surgir de Kenia", destacó por su parte el máximo responsable del deporte keniano, Salim Mvurya.