Nadal mantiene en duda su participación en individuales de París-2024

El español Rafael Nadal dijo que definirá con su equipo si debuta o se retira de los individuales de los Juegos Olímpicos para centrar sus energías en el dobles, donde este sábado debutó con triunfo en dupla con Carlos Alcaraz.

"No lo sé, lo voy a hablar con el equipo" dijo Nadal en la previa al estrenarse en individuales ante el húngaro Marton Fucsovics.

"Voy a hablar con el equipo y voy a tomar la decisión que creamos más adecuada como equipo para intentar tener las mejores opciones de llevar medallas a casa (...) No siempre más es más, a veces más es menos, pero no les estoy diciendo que no vaya a jugar para nada", añadió.

En el duelo ante una sólida pareja argentina, formada por Máximo González y Andrés Molteni, Nadal lideró para vencer por 7-6 (7/4) y 6-4 pese al vendaje que tomaba gran parte de su muslo derecho.

En la semana, el ganador de 22 Grand Slam sintió molestias y suspendió uno de los entrenamiento, manteniendo en vilo a España.

"Terminar con la victoria es algo que nos permite soñar un poquito más", dijo el de Manacor tras un triunfo en dobles que lo mantiene en carrera por su tercera medalla olímpica tras los oros en individuales de Pekín-2008 y el dobles de Rio-2016