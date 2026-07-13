My Sharona con sorpresivo triunfo en el Clásico José A. Remón Cantera

En una exhibición de resistencia y fortaleza, la yegua nativa My Sharona no dejó dudas de ser una extraordinaria fondista, al ganar en gran forma la versión 57 del tradicional Clásico José A. Remón Cantera, sorprendiendo a los entendidos en la materia.

En dicha prueba, estelar de la cartilla de ayer en el Hipódromo Presidente Remón, la colorada venció a las mejores nativas que cumplen campaña en el óvalo juandieño en la presente temporada.

La victoriosa es una colorada de siete años, hija de ‘Greenspring’ en ‘Hishi Rock’ por ‘Whi Whi Whi’, defensora de las divisas de los tradicionales colores del Stud F. D. M.

La prueba conmemorativa, que era la estelar de la jornada, se celebró en la sexta carrera, reservada para toda yegua nacional de tres años y más edad, sobre un tendido de mil 800 metros, con una bolsa en disputa de 23 mil 600 dólares, con participación de siete ejemplares.

‘My Sharona’ salió del arrancador automático de la posición 5, quedando al inicio de la prueba en la zaga de las punteras ‘Aryna’ y ‘Jaque Doble’, tomando el paso en los últimos 600 metros, para presentarse con una recia atropellada y superar a sus seis rivales.

Aryna, en una gran presentación, se mantuvo en la escolta, luego llegó a la meta la Triple Coronada Jaque Doble, Romelier y cerró el marcador Dejanira, no rindiendo lo que se esperaba de Cariatide y Wonder Lady, que venía de doblegar a esta nómina en el Clásico Felipe Motta.

La distancia de mil 800 metros registraron en el cronómetro tiempo de 1:53.1/5, luego de marcar 24:1/5 el primer cuarto de milla, 49:0 para los 800 metros, 1:14.0 los 1,200 metros y 1:39.1/5 la milla.

Con silla de Josua Reyes, quien lograba su primera clásico de su carrera como jinete, y bajo la preparación de Luis A Magallón, My Sharona deja foja de 14 carreras ganadas en 56 salidas a la pista, acumulando una bolsa por el orden de los 94 mil 269 dólares ($94,269).

Acto de premiación

En la ceremonia protocolar de la prueba clásica, Harold Mesa, a nombre del homenajeado, entregó la copa del triunfo a Ernesto Fanilla, propietario de la ganadora.

Con la celebración de este evento clásico la Administración del Hipódromo Presidente Remón rindió merecido reconocimiento a uno de los inversionistas hípicos del desaparecido Hipódromo de Juan Franco y gestor del actual coso hípico, cuya fecha de su fundación número 70 se celebrará en el día de mañana.