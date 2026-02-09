Murase sella doblete de oros olímpicos para Japón en el snowboard big air

Doblete para Japón en el snowboard big air de los Juegos Olímpicos: Kokomo Murase se colgó este lunes la medalla de oro en la prueba, dos días después de que lo hiciera su compatriota Kira Kimura en categoría masculina, en el trampolín gigante del snowpark de Livigno (Italia).

Superada por la surcoreana Yu Seungeun antes de la última manga, Murase hizo una última figura excepcional, que le permitió proclamarse campeona olímpica con un marcador total de 179 puntos.

Antes incluso del salto de la última competidora, la japonesa rompió a llorar por la emoción en la zona de llegada, ya siendo felicitada por varias de sus competidoras, entre ellas la neozelandesa Zoi Sadowski Synnott, que se llevó la plata (172.25 puntos).

La medalla de bronce fue para Seungeun (171 puntos), mientras que la doble campeona olímpica austríaca Anna Gasser solo pudo ser octava.