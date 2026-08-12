Muere la futbolista panameña Ivis Ubarte tras un hecho de violencia

La futbolista panameña Ivis Ubarte Kirchman, de 23 años, falleció tras un hecho de violencia, según informó el Inter C. F., club donde desarrollaba su carrera deportiva.

Ubarte era estudiante universitaria y recientemente había alcanzado uno de los momentos más importantes de su trayectoria al debutar con la selección mayor femenina de Panamá.

En un mensaje de despedida, el Inter C. F. señaló que “la violencia se encargó de arrebatarnos a una de las nuestras”, al lamentar la muerte de la joven futbolista.

El club expresó su profundo pesar y extendió sus condolencias a la familia de Ivis, sus compañeras, entrenadores y a todas las personas que tuvieron la oportunidad de conocerla.

“Hoy el fútbol pasa a un segundo plano”, manifestó el Inter C. F., que aseguró que Ivis “siempre será parte de nuestra historia y de nuestra familia”.

La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) y la Liga de Fútbol Femenino (LFF) también lamentaron el fallecimiento de la futbolista y expresaron sus condolencias a sus familiares.