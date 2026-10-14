Muere a los 59 años el excampeón mundial argentino de boxeo Jorge "Roña" Castro

El exboxeador argentino Jorge "Roña" Castro, campeón mundial de peso mediano en 1994 y protagonista de una memorable remontada ante el estadounidense John David Jackson, falleció este miércoles a los 59 años tras sufrir un infarto, según informó su familia.

Castro se descompensó mientras se encontraba en una sala de juegos en las afueras de Buenos Aires.

"Tuvo un infarto. Le empezó a doler el pecho y no lo pudo resistir, fue una cuestión de 15 minutos nada más", dijo a periodistas Quimey Castro, hija del deportista, que se encontraba con él en el momento del incidente.

"La policía científica ya se encargó de demostrar que fue totalmente natural", añadió.

Apodado "Roña" y "Locomotora", Castro nació en Santa Cruz (sur), en la Patagonia argentina, y se proclamó campeón mundial de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en agosto de 1994 al vencer al estadounidense Reggie Johnson.

Su combate más recordado ocurrió meses después en México, cuando logró un agónico y sorpresivo nocaut en el noveno asalto contra Jackson después de recibir numerosos golpes e ir abajo en las tarjetas, en una pelea que fue catalogada como la mejor de 1994 por la revista especializada The Ring.

Castro cedió su corona ante el japonés Shinji Takehara en diciembre de 1995.

Se retiró en 2007, con un registro de 130 victorias, 90 por nocaut, 11 derrotas y tres empates en 144 peleas profesionales.