Muchova y Noskova disputarán una final femenina 100% checa en Wimbledon

Karolina Muchova y Linda Noskova disputarán el sábado una final femenina 100% checa en Wimbledon tras vencer este jueves, respectivamente, a la estadounidense Coco Gauff y a la ucraniana Marta Kostyuk.

Una de las dos finalistas logrará un nuevo éxito femenino checo en Wimbledon en las dos últimas décadas, después de los triunfos de Petra Kvitova, en 2011 y 2014, Marketa Vondrousova, en 2023, y Barbora Krejcikova, en 2024.

Antes de ellas, se había impuesto también otra checa, Jana Novotna, en 1998.

Contando a Martina Navratilova, nacida en Checoslovaquia pero que representó a Estados Unidos tras cambiar de nacionalidad, la cifra asciende a cinco tenistas nacidas en territorio checo que han conquistado Wimbledon.

Navratilova ganó el torneo en nueve ocasiones, un récord a nivel femenina y masculino.

Muchova, de 29 años y novena del ranking mundial, fue la primera en obtener el pase a la final, al derrotar a Coco Gauff, por 6-2, 1-6 y 7-6 (12/10).

- Segunda final de Grand Slam para Muchova -

Con su triunfo ante Gauff, de 22 años y séptima del ranking, Muchova intentará conquistar el sábado su primer título de un torneo mayor, después de haber perdido una final de Grand Slam, en Roland Garros, en 2023.

Tras salvar una bola de partido para la estadounidense en el 9/8 del tie-break del tercer y definitivo set, la checa logró la victoria en su segunda oportunidad de cerrar el encuentro, tras 2 horas y 35 minutos de juego, en medio de temperaturas superiores a los 30 grados.

"Suena realmente bonito estar en la final. Fue una lucha enorme. Estás arriba y abajo, no tienes tiempo para pensar, pero fue un partido de muchísimos nervios", dijo Muchova tras la victoria.

Ganadora poco antes de Wimbledon del torneo WTA 500 de Bad Homburg (Alemania), su primer título sobre hierba, Muchova encadenó en Londres su décima victoria consecutiva.

Para Gauff terminó el sueño de conquistar su tercer título de Grand Slam, tras ganar el US Open en 2023 y Roland Garros en 2025, aunque en Wimbledon la estadounidense alcanzó por primera vez las semifinales.

Derrotada por Gauff en sus seis primeros enfrentamientos, todos sobre pista dura, Muchova se impuso a la estadounidense por segunda vez en tres meses, después de haber logrado su primera victoria ante ella en abril, sobre el polvo de ladrillo de Stuttgart (Alemania).

- Noskova en dos sets -

Por su parte, Noskova, de 21 años y duodécima del ranking, alcanzó la final de Wimbledon al derrotar a la ucraniana Marta Kostyuk, de 24 y decimotercera de la clasificación mundial, por 6-4 y 6-4, en apenas 1 hora y 19 minutos.

Noskova llegaba a Wimbledon sin haber superado nunca los cuartos de final de un Grand Slam.

"Cuando juego a mi mejor nivel, sé que puedo competir con las mejores jugadoras del mundo y lograr un gran resultado, que supongo que es disputar una final de Grand Slam", dijo Noskova tras ganar a la ucraniana.

"Karolina (Muchova) es una luchadora extraordinaria, una jugadora increíble y, sobre todo, una gran persona. Me alegra poder disputar mi primera final contra ella", añadió Noskova sobre su rival en el próximo partido.

Como preparación para Wimbledon, Noskova conquistó el Abierto de Berlín, logrando el primer título de su carrera sobre pasto.

El duelo entre Noskova y Muchova constituirá la primera vez desde 2009 que dos jugadoras del mismo país disputen la final femenina de Wimbledon, cuando Serena Williams derrotó a su hermana Venus.

El choque 100% checo será también la primera final de Grand Slam entre dos jugadoras del mismo país en nueve años.

La última vez ocurrió en 2017, cuando la estadounidense Sloane Stephens derrotó a su compatriota Madison Keys en la final del Abierto de Estados Unidos.