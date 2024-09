Muchova vence a la brasileña Haddad Maia y vuelve a semis del Abierto de EEUU

La tenista checa Karolina Muchova venció este miércoles a la brasileña Beatriz Haddad Maia y clasificó a sus segundas semifinales seguidas del Abierto de Estados Unidos, en un partido en el que ambas recibieron atención médica en el segundo set.

Muchova superó por 6-1 y 6-4 a Haddad Maia, la quinta jugadora sudamericana en llegar a cuartos de final del US Open.

"Fue un partido un poco raro", reconoció Muchova. "Tuve algunos problemas que no me gustaría comentar pero estoy contenta de que los pude manejar. Necesité correr al baño y volver. Siento si molesté a alguien pero no tuve otra opción".

De regreso a su mejor nivel tras su larga lesión de muñeca, la checa enfrentará ahora a Iga Swiatek o Jessica Pegula por un lugar en su primera final de este torneo de Grand Slam.

La otra semifinal la disputarán la bielorrusa Aryna Sabalenka, número dos de la WTA, y la estadounidense Emma Navarro, verdugo de la vigente campeona, Coco Gauff.

Haddad Maia, número 21 de la WTA, quería unirse a este grupo en un torneo en el que ha vivido grandes altibajos emocionales.

Apoyada por la sonora afición brasileña, la zurda de Sao Paulo salió airosa el lunes de un vibrante duelo ante la exnúmero uno mundial Caroline Wozniacki y, nada más salir de la pista, supo del fallecimiento del hijo recién nacido de su fisioterapeuta.

Dos días después, Haddad Maia fue ampliamente superada por Muchova cuando trataba de alcanzar sus segundas semifinales grandes, tras las de Roland Garros en 2021.

Cuando caía por 5-3 en el segundo set, la brasileña se acercó a la jueza entre lágrimas para pedir atención médica.

Tras la revisión regresó a la pista y conservó su servicio pero Muchova zanjó el duelo en el siguiente juego.

La ganadora también había pasado por problemas físicos en el segundo set que la llevaron a realizar varias visitas al baño.

La checa, subcampeona el año pasado en Roland Garros, no se ha dejado un sólo set en un recorrido en el que despachó a la exnúmero uno mundial Naomi Osaka y a la italiana Jasmine Paolini, finalista este año en Roland Garros y Wimbledon.

En un duelo de estilos, la riqueza de golpes de Muchova, algunos en desuso en el tenis femenino, se impuso a la potencia de Haddad Maia.

La checa, de 28 años, sigue asombrando en una temporada en la que debutó en junio después de nueve meses de baja por una cirugía de muñeca.

"Estoy muy feliz. Antes del torneo no hubiera dicho que llegaría a semifinales, cada ronda es muy difícil", se felicitó la semifinalista.