Montevideo City Torque hace historia: se mete por primera vez en semis de la Sudamericana

El Montevideo City Torque escribió este miércoles la página más gloriosa de su historia: goleó 3-0 al Cienciano y se clasificó por primera vez para semifinales de un torneo internacional, la Copa Sudamericana 2026.

El equipo uruguayo perteneciente al City Group se medirá en semifinales, en octubre, con el Atlético Mineiro, que el miércoles eliminó al Santos de Neymar, ausente por lesión.

En la otra llave se enfrentarán el Vasco da Gama y Boca Juniors, el único de los cuatro semifinalistas que ya sabe lo que es ganar la Sudamericana, en 2004 y 2005.

La final de la Sudamericana se jugará el 21 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla y el campeón se clasifica para la fase de grupos de la Libertadores 2027.

- El Rey Salomón -

El Torque, primer equipo uruguayo en llegar a semis de la Sudamericana desde Peñarol en 2021, no tenía una tarea sencilla, porque había caído 2-0 la semana pasada en los 3.400 metros de altitud de Cusco.

Pero el once dirigido por Marcelo Méndez, que hace del juego colectivo y de la posesión una religión -una rareza en los equipos uruguayos- tiene un as en la manga: al goleador Salomón Rodríguez.

El Rey Salomón, máximo anotador de la Sudamericana con siete tantos, apareció por duplicado a los 38' y 57 minutos para poner 2-0 arriba al Torque e igualar la serie.

El once uruguayo, que ganó los cinco partidos que disputó en Montevideo en el torneo regional, vio que su rival quedó groggy y redobló su ofensiva en pos de la clasificación.

Y éste llegó en los descuentos (90+2'), cuando Nahuel Da Silva definió ante la salida del portero peruano y concretó la épica remontada del City Torque.

"Jugamos con una mano en el corazón y la otra en los huevos", celebró un eufórico Da Silva.

"Lo de este grupo es enorme, el corazón, las ganas, el animo no se compran (...) hoy hicimos historia", agregó el autor del tanto de la clasificación.

- El Galo en los penales -

Su rival será el Atlético Mineiro, que el miércoles avanzó en penales a semifinales y sigue en carrera por llegar a la final del torneo por segundo año consecutivo.

El Galo, que perdió en 2025 la final ante Lanús, derrotó en Belo Horizonte al Peixe en penales por 3-1, con un soberbio Gabriel Delfim que atajó tres de los cuatro remates desde los doce pasos de sus adversarios.

El Mineiro había logrado igualar la derrota 2-0 de la ida, al ganar 4-2 con un tanto en los descuentos (90+2') de Tomás Cuello.

Bernard había abierto el marcador para el Mineiro a los treinta segundos de iniciado el partido en el Arena MRV y Reinier aumentó a los 20 minutos.

Pero Lyanco, en propia puerta, descontó para el Santos a los 30 minutos. Reinier, ex Real Madrid, volvió a poner dos goles arriba al Galo a los 41 minutos, pero Gabigol volvió a descontar a los 72 y le daba el pase al Santos.

Hasta que en los descuentos apareció Cuello, llevó la serie a los penales y allí Gabriel Delfim hizo el resto.

- Boca-Vasco, primera semifinal -

El martes, en el inicio de la ronda de revanchas de cuartos de final, Boca Juniors y el Vasco da Gama eliminaron al Sao Paulo y al Independiente Santa Fe, respectivamente, y se enfrentarán en las semifinales, en octubre.

En la llave más atractiva, entre dos gigantes del continente, que acumulan entre ambos nueve copas Libertadores y tres Sudamericanas, Boca le empató de visita 1-1 al Sao Paulo en el estadio Morumbi.

Boca había ganado 1-0 en la ida y este martes se puso en ventaja con un gol del lateral uruguayo Leandro Lozano a los sesenta minutos.

El defensa Domingos Duarte empató en el 89' para el Sao Paulo.

En Rio de Janeiro, el Vasco da Gama derrotó 2-0 al colombiano Santa Fe y se clasificó a su primera semifinal de un torneo internacional desde 2011.

El DT del Vasco, Pedro Emanuel, celebró "la importancia de una victoria de esta dimensión para pasar a una semifinal de copa internacional después de 15 años".

"Es un orgullo y una satisfacción", agregó, en referencia a la Copa Sudamericana 2011, cuando el Vasco llegó a semis y fue eliminado por la Universidad de Chile, a la postre campeón del certamen.

El elenco carioca, que se había traído un empate sin goles de Bogotá la semana pasada, ganó con tantos de Bruno Duarte a los 37 minutos y de David a los 65'.