Monfils es el nuevo capitán del equipo francés de Copa Davis

Gaël Monfils, que se retiró recientemente del tenis tras una carrera de 22 años como jugador, ha sido nombrado capitán del equipo francés de Copa Davis, anunció el sábado la Federación Francesa de Tenis (FFT).

El jugador de 40 años sucede a Paul-Henri Mathieu, que había ocupado el cargo durante los últimos tres años.

"Es un inmenso orgullo convertirme en capitán de la selección francesa", afirmó Monfils en el comunicado publicado por la FFT.

"Quiero construir un verdadero proyecto colectivo y crear la dinámica que nos permita ir a ganar títulos juntos", añadió.

El popular tenista francés realizó una larga gira de despedida esta temporada, antes de poner fin discretamente a su carrera al retirarse el mes pasado de la lista de jugadores en activo ante las autoridades antidopaje.

Se esperaba que hiciera apariciones en Lyon y en el Masters de París, pero confirmó su retirada el 26 de octubre, después de que su esposa, la jugadora ucraniana Elina Svitolina, anunciara su separación.

Monfils ganó 13 títulos ATP durante su carrera, fue dos veces semifinalista de Grand Slam (en Roland Garros en 2008 y en el US Open en 2016), y pese a formar parte de una gran generación de tenistas franceses (con Richard Gasquet, Jo-Wilfried Tsonga y Gilles Simon), conocidos como los Cuatro Mosqueteros, nunca ganó la Copa Davis, pese a disputar las finales en 2010 y 2014.

Tendrá tiempo para adaptarse a su nuevo papel, ya que Francia no volverá a la acción en la Copa Davis hasta febrero de 2027, al no haberse clasificado para las Finales en Bolonia.