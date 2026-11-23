La potranca nacional ‘Miss Tik Tok’ corrió ayer una de sus mejores presentaciones en la pista del Hipódromo Presidente Remón, cuando en dicha cartilla superó con relativa facilidad a sus cuatro rivales de la edición 15 del Clásico Bartolomé Mafla Herrera.

El evento conmemorativo se corrió en la sexta carrera, sobre tendido de 1,200 metros y bolsa de $23,000.

Con esta resonante victoria la ganadora mantiene su condición de invita en tres salidas, logrando repetir triunfo en la segunda gema de la Triple Corona Juvenil Nacional y ubicarse a un solo peldaño del codiciado galardón hípico.

‘Miss Tik Tok’ es una potranca alazana, hija de Giant Gizmo en Miss Tip Tap, por Slauder Beach, defensora de los tradicional colores del Stud Buena Fe, conducida por su jinete usual Yonis Lasso, bajo los cuidados del preparador Alberto Paz Rodríguez.

Los mil 200 metros de la carrera marcaron en el cronómetro tiempo de 1:13.0, tras parciales de 47.2 quintos el primer cuarto de milla, 47.2 quinto los 800 metros.

Tras la ganadora arribaron distantes, ‘Blessed The Light’, ‘Infinity Golden’, ‘Sol Epic Dancer’, y ‘Walker Manía’, que cerró el marcador.

Acto de premiación

En la ceremonia de premiación el homenajeado Bartolomé Mafla Herrera fue el oferente del trofeo a Andrés Farrugia, propietario de la ganadora.

Miss Tik Tok, para lograr la Triple Corona de la temporada, tendrá que lograr la victoria en la edición 42 del Clásico Sociedad de Criadores, evento fijado para el venidero 27 de diciembre, sobre 1,400 metros y bolsa de $30,000, más el aporte de las cuotas de inscripciones.