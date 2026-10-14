Mineiro golea 3-0 a City Torque en la ida de las semis de la Sudamericana

Atlético Mineiro puso pie y medio en la final de la Copa Sudamericana 2026 al golear 3-0 este miércoles en casa al Montevideo City Torque, en el partido de ida de las semifinales del torneo continental.

Dos goles en la primera mitad de Reinier (37') y Bernard (42'), y otro del uruguayo Thiago Borbas (80') en la segunda pusieron al Galo cerca de la final, que se jugará el 21 de noviembre en Barranquilla.

Empujado por su ruidosa afición, el Mineiro se adueñó desde temprano del balón y fue el claro dominador del encuentro, aunque se encontró con un City Torque muy bien posicionado atrás que concedió pocos espacios en los primeros minutos.

Una de las pocas jugadas de riesgo de los uruguayos llegó al minuto 34 con un cabezazo de Salomón Rodríguez, Delfim, con una gran parada, salvó bajo palos para el suspiro de la MRV Arena.

La respuesta del Galo fue casi inmediata y letal.

En el minuto 37, Tomás Cuello recibió un balón en la mitad de cancha y con un sombrerito lleno de calidad dejó sembrado a su marcador.

Encarando la portería rival, el argentino le cedió un pase dentro del área a Victor Hugo, que prolongó una asistencia para Reinier, quien a placer abrió el marcador.

Antes del descanso, el Galo amplió su ventaja con una gran jugada individual de Bernard.

Tras interceptar un pase rival en su campo, salió disparado hacia la portería uruguaya y en asocio con Reinier, entró en diagonal dentro de la medialuna y soltó un disparo colocado para el 2-0.

Fue el cuarto gol en los últimos cinco partidos de Bernard, jugador de 34 años formado en el club y único jugador restante de la plantilla del Mineiro que ganó la Libertadores en 2013.

El guión siguió igual en la segunda mitad, en la que el Mineiro mantuvo el control ante un rival bien cerrado.

La insistencia de Mineiro tuvo premio en el minuto 80, con una gran jugada colectiva que terminó con un centro raso desde la izquierda de Renan Lodi y que Thiago Borbas, anticipándose a la defensa, mandó al fondo de la red.

Con la ventaja de 3 goles, el Mineiro llegará con el pase a la final servidoe en el partido de vuelta del miércoles en el Estadio Centenario de Montevideo.

Alineaciones:

Atlético Mineiro: Gabriel Delfim - Alan Franco, Vitao, (Vitor Hugo 85), Lyanco, Renan Lodi - Tomás Cuello (Alan Minda 85), Maycon - Victor Hugo (Igor Gomes 63), Kevin Castaño, Bernard (cap) (Mamady Cissé 77) - Reinier (Thiago Borbas).

DT: Eduardo Domínguez.

Montevideo City Torque: Franco Torgnascioli - Eduardo Agüero, Brian Gutiérrez, Kevin Silva, Gary Kagelmacher (cap), Facundo Silvera - Franco Pizzichillo (Ezequiel Busquets 80), Pablo Siles (Diogo Guzmán 80), Gonzalo Montes Calderini, Esteban Obregon (Luka Andrade 81) - Ederson Salomon Rodriguez lima (Nahuel Da Silva 88).

DT: Marcelo Mendez.