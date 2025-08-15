Milwaukee iguala su mejor racha en Grandes Ligas y Young bordea un partido perfecto

Los Cerveceros de Milwaukee encadenaron este viernes su decimotercera victoria al hilo en las Grandes Ligas de béisbol, igualando el récord de la franquicia, en una jornada en que el lanzador Brandon Young (Orioles) se quedó a las puertas de un partido perfecto.

En Cincinnati, los Cerveceros abrieron la serie contra los Rojos con una espectacular victoria 10x8 en la que remontaron una desventaja de siete carreras.

La ofensiva de Milwaukee sigue desbocada pese a la baja del venezolano Jackson Chourio, una de las mayores promesas de la competición, y acumula 26 carreras en los últimos tres partidos.

El artífice de la reacción del viernes fue el estadounidense Christian Yelich con dos jonrones, cuatro hits y un total de cinco carreras remolcadas.

Los locales arrancaron mejor el duelo y se colocaron 8x1 por delante tras una explosión de siete anotaciones en el segundo inning.

Su estrella dominicana Elly De la Cruz remolcó dos de esas anotaciones con un doble al jardín derecho.

Acto seguido apareció Yelich, que ya había conectado su primer cuadrangular, para impulsar tres carreras en la tercera y cuarta entrada y devolver el control del marcador a Milwaukee con su segundo jonrón en el sexto episodio.

Los Cerveceros, que en esta misma campaña ya tuvieron otra racha de 11 triunfos seguidos, encabezan con autoridad la Liga Nacional con el mejor registro general de la competición, de 77 victorias y 44 derrotas.

Su principal perseguidor en el Viejo Circuito, los Filis de Filadelfia, se encuentran a una distancia de 7,5 triunfos.

- Dominicano Durán es retirado por pelotazo -

Este viernes los Filis vencieron 6x2 a los Nacionales de Washington en un partido en el que el dominicano Jhoan Durán tuvo que ser retirado del campo en un carro de bullpen.

En la novena entrada, el relevista recibió un duro impacto en el tobillo derecho por una pelota que salió del bate de Paul DeJong a 151 km/h.

Durán, que llegó a Filadelfia en julio desde los Mellizos de Minnesota, fue sustituido por David Robertson y sometido a pruebas para determinar el alcance de la lesión.

Otro de los focos de atención de la jornada estuvo en el Daikin Park de Houston, donde el lanzador Brandon Young rozó un partido perfecto en la paliza de los Orioles de Baltimore 7x0 a los Astros.

El estadounidense lanzó siete entradas y dos tercios inmaculados hasta que el mexicano Ramón Urías arruinó su intento de gesta con un hit, que le permitió llegar hasta la intermedia aprovechando un error posterior en el lanzamiento de Young.

El abridor se retiró tras ocho entradas completas en las que recibió ese imparable y ponchó a seis peloteros de los Astros.

Para ser considerado un juego perfecto, el lanzador titular debe retirar a todos los bateadores a lo largo de nueve entradas completas sin permitir que ninguno de ellos alcance base.

Esta hazaña únicamente se ha registrado en 24 ocasiones en la historia de Las Mayores, la última de ellas a cargo del dominicano Domingo Germán en junio de 2023 para los Yankees de Nueva York.

Otra de las figuras del día fue el mexicano Alejandro Kirk, que pegó un jonrón e impulsó cuatro carreras en el apretado triunfo de los Azulejos de Toronto 6x5 ante los Rangers de Texas.