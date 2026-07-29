México supera las 100 medallas en los Centrocaribes; la natación arrancó con varios récords regionales

México superó las cien medallas ganadas este martes y afianzó su dominio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, en una jornada marcada por el estreno de la natación.

La delegación azteca elevó su cosecha a 121 preseas, 45 de ellas de oro, para ampliar su ventaja sobre Colombia, segunda con 81 medallas, 31 doradas, pese a que los cafeteros ganaron 16 finales en la jornada.

La anfitriona República Dominicana, impulsada por cuatro nuevas medallas doradas, se mantiene en el quinto lugar gracias a sus actuaciones en esquí acuático.

México se hizo fuerte en gimnasia rítmica, donde conquistó nueve medallas de oro en pruebas individuales y por equipos. Es la disciplina que más títulos le ha aportado hasta el momento.

- La natación arranca con récords -

En el Centro Acuático del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en la capital dominicana, la natación abrió sus puertas y de inmediato estableció cuatro récords regionales.

La colombiana Sirena Rowe se impuso en los 50m libres con un tiempo de 24.89 segundos, para superar la marca de 25.11 establecida por su compatriota Isabella Arcila en Barranquilla 2018.

Trinidad y Tobago también celebró su primera medalla de oro de estos Juegos gracias a Nikoli Blackman, ganador de los 50m libres masculinos con un registro de 21.98 segundos.

"Es genial. Tenemos que seguir rockeándolos. Quedan muchos días para nadar", dijo Blackman.

Guyana también estrenó su medallero dorado.

El guyanés Raekwon Noel se impuso en los 200m combinados con un récord regional de 1:59.35, mejorando la anterior marca de 2:00.97 fijada por el guatemalteco Erick Gordillo en San Salvador 2023.

"Es la primera medalla (dorada) de los Juegos para Guyana. Estoy muy emocionado", afirmó Noel.

La puertorriqueña Kristen Romano también escribió su nombre en el libro de récords al ganar los 200m libres con 2:12.16, rebajando su propia marca de 2:13.74 conseguida en San Salvador 2023.

"Estoy bien feliz. No tengo las palabras ahora mismo. Mi mejor tiempo y marca nacional para Puerto Rico", dijo Romano. "He trabajado bien duro estos cuatro años".

El dominicano Nick Hardt por su parte ganó el torneo de tenis masculino al vencer por abandono del colombiano Juan Sebastián Gómez cuando le ganaba 2-1 en el primer set de la final. De esta manera Hardt revalidó el título obtenido en San Salvador 2023.

"No era la manera en la que quería ganar esta medalla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe", reconoció el dominicano, que envió fuerza y pronta recuperación su oponente.

-- Medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 tras las finales disputadas este martes:

Oro Plata Bronce Total

México 48 44 32 124

Colombia 31 31 21 83

Cuba 15 14 19 48

Venezuela 11 17 30 58

Repéblica Dominicana 10 9 29 48

Guatemala 6 9 12 27

Puerto Rico 6 6 13 25

El Salvador 4 1 7 12

Costa Rica 2 2 5 9

Panamá 2 2 2 6

Haití 1 1 1 3

Trinidad y Tobago 1 0 4 5

Guadalupe 1 0 1 2

Guyana 1 0 1 2

Honduras 0 2 3 5

Barbados 0 1 0 1

Jamaica 0 0 2 2

Nicaragua 0 0 2 2