México Rojo deja en el terreno 8-7 a Panamá en la Serie del Caribe Kids

Nayarit, México, 14 de agosto de 2026 (Prensa CBPC). Un sencillo al jardín izquierdo de Damián López que impulsó a Jesús Acosta en el cierre del sexto inning rompió el empate a siete carreras y le dio a Tomateros de Culiacán, representante de México Rojo, su segunda victoria del torneo al superar 8-7 a Federales de Chiriquí. Fue el partido más cerrado hasta el momento de la III Serie del Caribe Kids que se disputa en esta ciudad.

Panamá había tomado ventaja temprano. En el tercer episodio, Miguel Moreno y Noah Arauz conectaron sencillos y Kendrick Salina respondió con doble al central para remolcar a ambos. Luego, un error del antesalista permitió que Gabriel Ledezma llegara a primera y que Salina anotara para el 3-0. Los Federales sumaron otra en el cuarto con anotación de Nelson Robledo tras boleto, robo y error, para irse arriba 4-0. Noah Arauz lideró la ofensiva panameña al irse de 4-3 con dos carreras impulsadas.

Los monarcas mexicanos, silenciados por 3.2 entradas por el abridor Axel Valdés, reaccionaron en el cierre del quinto con un rally de siete carreras. Aprovecharon tres bases por bolas, dos errores y un infield hit, y lo coronaron con jonrón de tres carreras de Yael Cervantes para darle vuelta al marcador y colocarse 7-4. Panamá empató 7-7 en el sexto alto con sencillo de Alams Rodríguez, boletos, robo, wild pitch y un doble de dos carreras de Arauz. En el cierre, Acosta se embasó y López lo llevó al plato con el hit del 8-7. La victoria fue para el relevista Jesús Acosta y la derrota para Carlos Pérez.

Con este resultado, República Dominicana lidera la tabla con 3-0 tras nocautear 17-7 a Puerto Rico con actuación histórica de Isaac Brito, primer jugador con tres jonrones en un juego de la Serie y récord de siete impulsadas. México Verde y México Rojo marchan 2-1, Panamá queda 1-2 y Puerto Rico 0-4. Este viernes cierra la ronda clasificatoria: a las 2:00 p.m. México Rojo enfrenta a República Dominicana y a las 7:00 p.m. México Verde se mide a Panamá.