México cae en Jamaica y EEUU golea en cuartos de la Liga de Naciones de Concacaf

México perdió 3-2 ante Jamaica en un partido que pintaba para goleada y disimuló su tempranera crisis con Rafael Márquez como seleccionador, mientras que Estados Unidos goleó 6-0 a Haití, este sábado en el cierre de la ronda de ida de cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.

En su visita al estadio Nacional de Kingston, México sufrió su tercera derrota consecutiva bajo el mando de Rafa Márquez, quien no ha ganado en sus cinco partidos como seleccionador azteca.

"Me gustaría que el equipo mantuviera el nivel, tener la posesión más tiempo y no perderla tan fácil", dijo Márquez.

Consideró que sus jugadores están "demasiado excitados por querer llegar rápido al área rival".

El Tri salió al campo con una alineación conformada por 11 futbolistas que participaron en el Mundial 2026, pero se vio carente de la actitud que le caracterizó con el anterior seleccionador, Javier Aguirre.

Los delanteros Santiago Giménez y Julián Quiñones estuvieron erráticos en el primer tiempo y desperdiciaron dos oportunidades claras frente al portero Jahmali Waite.

Los Reggae Boyz tuvieron una escandalosa ventaja de 3-0 y parecía que sentenciaban esta serie de cuartos de final.

El defensa mexicano Jesús Gallardo les concedió el 1-0 con un autogol al minuto 27.

Después del descanso, al 46', Jamaica paseó la pelota sobre el área mexicana y Renaldo Cephas firmó el 2-0 con un disparo fulminante.

Richard King aprovechó un penal al 63' para un 3-0 que asomaba lapidario.

El equipo caribeño se desdibujó y permitió la reacción del Tri.

Gilberto Mora anotó el primer tanto azteca con un disparo desde los linderos del área al 71'.

Gracias al talentoso mediocampista de 18 años, el Tri puso fin a una racha de 292 minutos sin anotar un gol.

Y Quiñones se acreditó el 3-2 con un penal al 81'.

El partido de vuelta se jugará el martes en el estadio BBVA, en Monterrey.

- Estados Unidos presta la casa y golea -

Como visitante en su propia casa, Estados Unidos goleó 6-0 a Haití en la mayor victoria en dos años de gestión con el argentino Mauricio Pochettino como seleccionador.

El partido se jugó en el estadio Nu de Miami, donde la selección caribeña ofició de local por la inseguridad que azota a su país.

El escenario quedó preparado para que Pochettino se despida tranquilo de la selección estadounidense el martes en la revancha, que se disputará en el estadio TQL, en Cincinatti (Ohio).

El argentino volverá a Inglaterra para asumir la dirección técnica del Manchester United.

"Este país tiene por delante un futuro increíble con la selección nacional", dijo Poch tras la abultada victoria.

"La construcción de la estructura y los principios creo que ya están aquí, y ahora es cuestión de continuar", agregó.

La victoria norteamericana comenzó a tomar forma al minuto 10 con el 1-0 que marcó Auston Trusty.

Julian Hall, uno de los jóvenes que hizo debutar Pochettino, hizo el 2-0 al minuto 52.

En su regreso a la selección, Christian Pulisic firmó un relampagueante doblete al 62' y al 63'.

Pulisic se colocó como el cuarto mejor anotador en la historia de la selección estadounidense con 35 goles, uno más que Eric Wynalda.

Weston McKennie, mediocampista de Juventus de Turín, consiguió el 5-0.

Folarin Balogun entró de cambio y sentenció el 6-0. El delantero del Mónaco se confirmó como el máximo anotador en la era Pochettino con ocho goles.

Los cuartos de final se pusieron en marcha el jueves con el empate 0-0 que Curazao cedió como local ante Panamá en el estadio Ergilio Hato, en Willemstad.

El domingo los canaleros recibirán en el estadio Rommel Fernández en Ciudad de Panamá, a los curazoleños, en el partido que abrirá la ronda de revanchas de los cuartos de final.

El viernes, Canadá venció de visita 3-2 a Guatemala en el estadio Manuel Felipe Carrera, en Ciudad de Guatemala.

Esta llave se definirá el lunes en el BMO Field, en Toronto.