Meta: clasificar al Mundial Femenino

<span class="mln_uppercase_mln">ML |</span> La Selección Sub-17 Femenina, dirigida por Gerard Aubí, clasificó el miércoles 28 de enero, al Campeonato Femenino Sub-17 de Concacaf, un Premundial que otorgará 4 cupos al Mundial FIFA Marruecos 2026. <span class="mln_uppercase_mln">Esto, luego de finalizar en la primera posición de su grupo en la Ronda Uno de las clasificatorias, cuya llave se jugó en Bermudas. </span><span class="mln_uppercase_mln">En el último partido, con goles de Shaday Mow y Cristabella Ríos, Panamá empató 2-2 ante la selección de Bermudas y, gracias a la diferencia de goles a favor, se quedó con el primer lugar del grupo a pesar de haber conseguido los mismos 7 puntos que este rival. </span><span class="mln_uppercase_mln">Panamá había vencido por igual marcador: 8-0, a Bonaire y Surinam. Pronto, Concacaf brindará más información sobre el Premundial. </span>