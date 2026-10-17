Messi anota un doblete en triunfo del Inter Miami y llega a 936 goles en su carrera

En otra brillante actuación, Lionel Messi anotó un doblete el sábado en la victoria 3-1 del Inter Miami sobre Atlanta United, llegó a 26 goles en la temporada de la MLS, en la que es el máximo anotador, y a 936 tantos en su exitosa carrera.

Messi construyó la victoria de Las Garzas al participar en el primer gol del equipo, obra del atacante mexicano Germán Berterame en la primera etapa, y anotar sus dos tantos en un lapso de cuatro minutos en el segundo tiempo del partido jugado en el Mercedes Benz Stadium, en Atlanta.

"No deja de sorprender al mundo", dijo su entrenador, Cristian "Kily" González, en la conferencia de prensa postpartido. "Lo que más me pone contento es que está feliz y al estar feliz se brinda como se brinda".

Berterame abrió la cuenta en el minuto 45. Messi encontró a Luis Suárez dentro del área y el uruguayo con un toque por arriba habilitó al mexicano, que de cabeza batió al arquero Lucas Hoyos. De esta manera, Berterame sumó su segundo gol consecutivo y el noveno de la temporada.

Aunque Miami no jugaba en su mejor nivel, supo mantener el orden defensivo y controló al suizo Breel Embolo y al paraguayo Miguel Almirón, principales armas ofensivas del Atlanta United, dirigido por Gerardo "Tata" Martino, exentrenador del Inter Miami.

Messi, de 39 años, hizo su primer tanto de la noche a los 56 minutos, cuando tras una doble pared con Berterame definió con remate cruzado. Cuatro minutos después, la Pulga ganó un duelo directo al paraguayo Júnior Alonso y anotó el tercero del Inter Miami.

- Acercándose a los mil goles -

De esta manera, llegó a 936 tantos en su carrera y sigue acercándose a la cifra mágica de los mil goles.

"Confío y sé que va a lograr (llegar a los mil goles) porque le gustan los desafíos, lo logró todo y esto no va a ser la excepción", comentó emocionado el Kily González.

Además, Messi llegó a 25 tantos en el torneo, y aventaja en seis a sus escoltas, Petar Musa, de FC Dallas, y Milan Iloski, de Philadelphia Union.

Atlanta United descontó en el minuto 89 con un penal anotado por Fafa Picault.

Con su victoria, la tercera consecutiva, Las Garzas siguen en segundo lugar de la Conferencia Este, con 55 puntos, a once del líder Nashville SC que más tarde visitaba al San Jose Earthquakes por la trigésima fecha de la temporada regular.

"Hemos logrado un primer objetivo, en mí está seguir mejorando como equipo y hoy hemos dado una muestra de carácter"

Atlanta United, por su parte, se queda casi sin posibilidades de avanzar a los playoffs al encontrarse con 30 unidades en el penúltimo lugar del Este, donde supera únicamente al Montreal Impact del atacante chileno Alexis Sánchez, que tiene 24 puntos.

- Griezmann también se despacha con un doblete -

Por su lado, el francés Antoine Griezmann también anotó un doblete en la goleada 4-1 de local del Orlando City sobre el DC United.

En el Inter&co Stadium, en Orlando, Griezmann marcó con certeras definiciones dentro del área a los minutos 15 y 50. También asistió al argentino Martín Ojeda en el segundo gol del once local.

Con la victoria el Orlando City llega a 41 puntos y da un paso firme para conquistar un cupo directo a los playoffs en el Este, superando por cinco unidades a Ney Rork Red Bulls, Cincinnati y Toronto que pelean por llegar al repechaje.