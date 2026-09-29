Medvedev se impone a Rublev en la final del torneo de Hangzhou

En duelo entre tenistas rusos, el ex N.1 mundial Daniil Medvedev derrotó a Andrey Rublev, por 7-5 y 6-4, para ganar el título ATP 250 de Hangzhou (China), el tercero de la temporada y el 24º de su carrera.

A sus 30 años, el actual N.6 del ranking ya se impuso este año en los torneos de Brisbane y Dubái, pero ambos a comienzos de la temporada.

Es la octava victoria de Medvedev en 10 enfrentamientos contra Rublev y también es la primera, desde marzo, contra un rival clasificado entre los 25 primeros puestos del ranking.