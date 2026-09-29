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Medvedev se impone a Rublev en la final del torneo de Hangzhou

Medvedev se impone a Rublev en la final del torneo de Hangzhou
El tenista ruso Daniil Medvedev levanta los brazos tras derrotar a su compatriota Andrey Rublev en la final del torneo de Hangzhou, en China, el 29 de septiembre de 2026 Str
AFP
29 de septiembre de 2026

En duelo entre tenistas rusos, el ex N.1 mundial Daniil Medvedev derrotó a Andrey Rublev, por 7-5 y 6-4, para ganar el título ATP 250 de Hangzhou (China), el tercero de la temporada y el 24º de su carrera.

A sus 30 años, el actual N.6 del ranking ya se impuso este año en los torneos de Brisbane y Dubái, pero ambos a comienzos de la temporada.

Es la octava victoria de Medvedev en 10 enfrentamientos contra Rublev y también es la primera, desde marzo, contra un rival clasificado entre los 25 primeros puestos del ranking.

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