Medvedev pasa a semifinales en el ATP 500 de Viena y clasifica al Masters de tenis

El tenista ruso Daniil Medvedev, N.5 del mundo, se clasificó a semifinales del ATP 500 de Viena y con ello selló su boleto para el Masters de fin de año.

Medvedev, que derrotó al francés Adrian Mannarino (6-2, 6-3), buscará el pase a la final en la capital austríaca ante el ganador del duelo entre Carlos Alcaraz (3º) y Tommy Paul (15º).

A sus 30 años, Daniil Medvedev se une al alemán Alexander Zverev, futuro N.1 del mundo en la próxima actualización de la clasificación ATP, a Alcaraz y a Ben Shelton (4º), todos ellos ya clasificados para el Masters de Turín (15-22 de noviembre), reservado a las ocho mejores raquetas de la temporada.

Una decena escasa de jugadores aún puede aspirar a conseguir una de las otras cuatro plazas para el Masters, que Medvedev solo se ha perdido en una ocasión desde 2019 (2025, número 13 del mundo).

Desde su eliminación en octavos de final del US Open ante el estadounidense Frances Tiafoe, Medvedev ha conquistado los torneos de Hangzhou y Almaty, y ha alcanzado las semifinales del Masters 1000 de Shanghái y del ATP 500 de Pekín.