Medvedev derrota a De Miñaur y se cita con Rinderknech en Shanghái

Jornada de relativas sorpresas en el Masters 1000 de Shanghái: el ruso Daniil Medvedev y el francés Arthur Rinderknech se clasificaron para semifinales tras superar a los favoritos Alex de Miñaur y Felix Auger-Aliassime.

En gran forma, el australiano De Miñaur (26 años) se presentaba al duelo contra Medvedev como el tenista con más victorias en pista dura de la tenmporada (37), pero el N.7 del mundo poco pudo hacer ante el ruso, que se mostró especialmente inspirado y, sobre todo, concentrado en los momentos clave.

Eso permitió al actual N.18 del ránking salvar las seis bolas de break que tuvo en contra y le bastó con romper una vez el servicio de su rival en cada set para sellar la victoria por un doble 6-4 en menos de dos horas de partido.

Más sorprendente aún fue el triunfo de Rinderknech, quien a sus 30 años está viviendo el mejor momento de su carrera deportiva.

El N.54 derrotó al canadiende Auger-Aliassime en dos sets, por 6-3 y 6-4, apoyándose en un gran saque (85% de los puntos ganados con el primer servicio), que le llevó a no conceder una sola bola de break en el primer set.

Tras apuntarse la primera manga y romper el servicio del canadiense (N.13 del ranking) en el primer juego del segundo set, el francés salvó las tres únicas bolas de quiebre en contra en todo el partido y Auger-Aliassime ya no fue capaz de revertir la situación.

Rinderknech buscará el sábado ante Medvedev su primera final ATP y antes hará lo propio el monegasco Valentin Vacherot (N.204) contra la layenda serbia Novak Djokovic (N.5).

Curiosamente, Rinderknech y Vacherot son primos hermanos.

- Resultados de cuartos de final del Masters 1000 de Shanghái:

Daniil Medvedev (RUS/N.16) derrotó a Alex De Miñaur (AUS/N.7) 6-4, 6-4

Arthur Rinderknech (FRA) a Felix Auger-Aliassime (CAN/N.12) 6-3, 6-4