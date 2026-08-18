Medvédev cae ante un sorpresivo Nakashima y Fonseca se retira de Cincinnati

El ruso Daniil Medvédev, especialista de las pistas duras, quedó eliminado este martes del Masters 1000 de Cincinnati, mientras el brasileño João Fonseca se retiró por una molestia abdominal que pone en suspenso su participación en el US Open.

El estadounidense Brandon Nakashima, número 22 del mundo, remontó ante el ex número uno y le ganó por primera vez al ruso con parciales 6-7 (3/7), 7-6 (7/4) y 6-1 en dos horas y 51 minutos.

Apenas días después de disputar su primera final de Masters 1000 en Montreal, donde cayó ante su compatriota Ben Shelton, el tenista de ascendencia japonesa y vietnamita mantiene su buen momento.

Ahora se enfrentará en octavos al portugués Nuno Borges, verdugo del ruso Andrey Rublev, decimotercer favorito, por 6-3 y 6-4.

El resultado dejó al torneo de Cincinnati con el alemán Alexander Zverev, que se coronó en 2021, como único campeón en carrera.

Sascha, gran favorito tras las ausencias del número uno mundial, Jannik Sinner, y del español Carlos Alcaraz, buscará el miércoles su pase a cuartos de final contra el estadounidense Tommy Paul.

- Adiós a Fonseca -

Más temprano, la jornada estuvo marcada por la baja del brasileño Fonseca, la mayor promesa del tenis latinoamericano, quien comunicó su retiro del torneo poco antes de enfrentarse al australiano Christopher O'Connell en la tercera ronda.

"Durante el entrenamiento sentí una pequeña molestia en el sector izquierdo del abdomen", explicó en Instagram el juvenil, número 26 del mundo.

Fonseca, de 19 años, solo disputó un partido en este Masters 1000, en su victoria contra el neerlandés Botic van de Zandschulp, y su lesión pone en duda su presencia en el US Open, último Grand Slam de la temporada que comenzará el 30 de agosto en Nueva York.

Su rival, O'Connell, avanzó sin jugar y se enfrentará en octavos al estadounidense Taylor Fritz, sexto favorito, que derrotó al español Daniel Mérida por 6-3 y 6-4.

La jornada también dejó el avance del italiano Lorenzo Musetti, décimo cabeza de serie, que venció al estadounidense Michael Zheng por 6-1 y 6-3.

También el triunfo del francés Arthur Fils sobre el checo Jiri Lehecka, por 6-3, 5-7 y 6-4, para alcanzar por primera vez los octavos de final en Cincinnati.

En la noche, destacan los duelos entre el argentino Juan Manuel Cerúndolo y el canadiense Félix Auger-Aliassime, segundo favorito, y el de los estadounidenses Learner Tien y Frances Tiafoe.

- Gauff resiste -

En el cuadro femenino, la estadounidense Coco Gauff, cuarta cabeza de serie, superó a su compatriota Ann Li por 6-1 y 7-6 (7/3) para instalarse en los octavos.

Gauff dominó el primer set y terminó imponiéndose en un segundo parcial más complicado, en el que ambas jugadoras lucieron erráticas.

"Fue realmente difícil controlar la pelota hoy. Creo que las dos cometimos muchos errores poco habituales", explicó la campeona del Roland Garros el año pasado.

La tenista de 22 años, que como local fue ovacionada y manifestó que "es imposible no sentir el cariño" de la gente, espera ahora por la ganadora del partido entre la ucraniana Marta Kostyuk y la estadounidense Sloane Stephens.

La número uno mundial, Aryna Sabalenka, será protagonista de la jornada nocturna cuando enfrente a la china Xinyu Wang con el doble objetivo de alcanzar los octavos y defender la cima del ranking WTA frente a la kazaja Elena Rybakina, que le pisa los talones.

Sabalenka llega a Cincinnati con la necesidad de recuperar impulso antes del US Open, donde defenderá el título conquistado en 2025, y luego de una sequía de títulos desde marzo, cuando se coronó en Miami.