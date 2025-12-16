Medio siglo más tarde, los Knicks vuelven a ser campeones al ganar la Copa NBA

Jalen Brunson anotó 25 puntos y el británico OG Anunoby sumó 28 para que los New York Knicks cortaran una racha de 52 años sin ganar un título, al vencer este martes por 124 a 113 a los San Antonio Spurs y conquistar la Copa NBA de 2025.

En la final, disputada en el T-Mobile Arena, en Las Vegas, Bruson y Anunoby fueron apoyados por el pívot Mitchell Robinson, que saliendo de la banca dominó la lucha bajo los tableros, en la que capturó quince rebotes, diez de ellos en ofensiva.

Además, el dominicano Karl-Anthony Towns aportó un doble-doble de 16 puntos y 11 rebotes para el quinto de la Gran Manzana.

- Knicks se suman a Lakers y Bucks en el palmarés -

Los Knicks se sumaron a Los Angeles Lakers, en 2023, y los Milwaukee Bucks, el año pasado, como los únicos campeones en la historia de un torneo que sigue sin repetir finalistas.

El quinteto neoyorquino, dirigido por Mike Brown, marcó la diferencia en el cuarto período. Con una gran actuación defensiva en el parcial decisivo, limitó a los Spurs a 19 unidades.

"Todos nuestros jugadores tomaron el torneo con seriedad", dijo Brown tras la conquista de la Copa NBA. "Cada vez que tienes la oportunidad de colgar un banderín de campeón en Madison Square Garden, vas y luchas por eso".

Brunson, de 29 años y ganador del premio al Jugador Más Valioso (MVP), lanzó para una efectividad del 41 por ciento desde la cancha, conectando 11 de sus 27 intentos. Además repartió ocho asistencias.

"Estuvimos abajo por diez puntos y buscamos una forma de ganar", comentó la estrella de los Knicks. "Mis compañeros me tienen toda la confianza y sin ellos no podría estar en esta posición".

- Wemby no repitió -

Los Spurs habían estado por delante en el segundo y tercer cuartos, pero no lograron consolidar una ventaja significativa y se desmoronaron en el último parcial, que perdieron por 35-19.

Su joven figura, el francés Victor Wembanyama, solo pudo sumar 18 puntos para San Antonio en 25 minutos en cancha en la final, con seis rebotes y una asistencia.

Tras un mes de baja por una lesión en la pantorrilla, Wemby había regresado el sábado con una actuación brillante en la semifinal contra los Oklahoma City Thunder, actualmente el mejor equipo de la liga.

El prodigio francés de 21 años se mostró algo menos brillante este martes, aunque dejó destellos de su talento en el tercer cuarto.