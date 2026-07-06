$!Medidas para evitar el golpe de calor en clases

Y. Ortíz | Ante los avisos de las autoridades por índices extremos de radiación ultravioleta, altas temperaturas y sensación térmica, el Ministerio de Educación (Meduca) ha tomado medidas para salvaguardar el bienestar de los estudiantes, sobre todo durante los periodos a la intemperie, como en las clases de educación física o en la entrada y salida de los colegios, informó Javier Hurtado, director nacional de Educación Ambiental de la institución.

“A través de nuestros docentes de Educación Física, estamos reduciendo la exposición de los estudiantes a la radiación solar, sobre todo entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. De igual manera, se recomienda a los padres que preparen a los niños con termos que contengan exclusivamente agua, evitando bebidas azucaradas, gaseosas o jugos; además, se sugiere una alimentación basada en frutas con alto contenido líquido para que puedan mantenerse hidratados”, explicó Hurtado.

El directivo aclaró que los docentes de Educación Física están implementando adecuaciones de acuerdo con la infraestructura disponible en sus planteles, optando por desarrollar las clases en áreas bajo techo o espacios libres de exposición directa.