Medallistas tendrán su recompensa

Pandeportes evalúa la posible entrega de algún apoyo económico a los atletas panameños medallistas de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, que se celebran en Panamá, hasta el 25 de abril.

“Definitivamente se podrá hablar con el presidente de la República, con el gobierno, para ver si podemos tener algún tipo de incentivo, que fue lo que hicimos en ese momento con los atletas olímpicos [en París 2024] para poder incentivarlos de alguna manera con algún gesto, ya sea económico de algún tipo, con alguna beca o algo que podamos hacer”, señaló el director de Pandeportes, Miguel Ordóñez.

“Ya estos muchachos, que están compitiendo, entran de una vez en todo el ecosistema, de todo el paraguas del programa de becas y estímulos deportivos de Pandeportes. Evidentemente, los que han conseguido medalla entrarán”.

}Por su parte, el Comité Olímpico de Panamá (COP) anunció, la semana pasada, que “los 7 [siete] primeros medallistas de oro del Team Panamá en los @jsjpanama2026, en deportes individuales, ganarán una beca completa para estudios superiores en la Universidad Latina”.

Sin embargo, en el mismo mensaje, publicado en redes sociales, el COP explicó que “aplican restricciones”. Por el momento, tres atletas se han colgado la presea dorada: Norman Simmons (boxeo); Yumaira Rusell y Aisha Williams (ambas de Lucha).