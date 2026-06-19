Medallista olímpico Dimitri Bascou, suspendido cuatro años por dopaje

El atleta francés Dimitri Bascou, medallista olímpico en Rio 2016, fue condenado este viernes a una suspensión de cuatro años por dar positivo a esteroides prohibidos.El saltador de vallas, de 38 años, llevaba suspendido de forma provisional desde abril de 2024, tres meses después de un positivo en testosterona y boldenona, dos esteroides anabólicos prohibidos.Bascou, que en 2016 se colgó el bronce olímpico en los 110m vallas y que se proclamó ese mismo año campeón europeo, dijo estar "atónito" cuando se anunció su test positivo en enero de 2024, poniendo fin a sus chances de disputar los Juegos de París 2024.El atleta, nacido en Martinica, recurrió entonces, explicando una contaminación a través de complementos alimenticios con la que esperaba levantar su suspensión provisional a tiempo para disputar los Juegos parisinos.Más de dos años después, la comisión disciplinaria de la Agencia Francesa Antidopaje (AFLD) ha dictado una suspensión de cuatro años.Bascou queda suspendido hasta abril de 2028 pero ya ha hecho público en el pasado que no tiene intención de retomar su carrera.