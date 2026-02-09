Medallas recién entregadas y ya rotas en los JJOO de Invierno

En solo tres días de entrega de medallas en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, algunos recompensados ya han visto dañado en mayor o menor grado esa presea por la que tanto han peleado.

Después de ganar el domingo el oro olímpico del descenso en Cortina d'Ampezzo, en una pista en la que su compatriota Lindsey Vonn se fracturó la pierna izquierda, la estadounidense Breezy Johnson no pudo guardar mucho tiempo su medalla en buen estado.

"Estaba tan contenta después de recibirla que saltaba sin parar y se cayó del cordón. Pesa más de lo que pensaba. Quizás por eso cedió la cinta. Y eso que los italianos son conocidos por su talento como ingenieros", sonreía la estadounidense en su conferencia de prensa.

- "¿Qué está pasando?" -

Como ella, otros deportistas han saltado mucho de alegría para celebrar su medalla olímpica, como el biatleta alemán Justus Strelow, bronce el domingo con el relevo mixto.

En un vídeo publicado en Instagram, los alemanes saltan animados llevados por la euforia y guiados por su cuerpo técnico cuando, de repente, la medalla de bronce de Strelow se suelta y se escucha un ruido metálico en la sala, provocando un sonoro "¡Oh!" entre los presentes.

"¿Qué está pasando con estas medallas?", añadió luego el biatleta en un comentario a ese vídeo.

Campeona con el equipo estadounidense el domingo en la prueba por equipos de patinaje artístico, Alysa Liu tuvo el mismo problema y el metal se desprendió.

"Mi medalla no necesita cinta", escribió en un vídeo publicado en Instagram, en el que añade "orgullosa del equipo", mientras apunta con un dedo a la bandera estadounidense de su ropa.

El tema de las medallas que están sufriendo daños o que no resisten fuertes sacudidas es algo que los organizadores se tomaron este lunes en serio, afirmando ser "totalmente conscientes de la situación".

"Queremos entender con precisión la naturaleza del problema. Vamos a conceder una atención máxima a las medallas. Evidentemente, queremos que ese momento de la entrega de medallas sea perfecto ya que es uno de los más importantes para los deportistas", declaró Andrea Francisi, director de operaciones de los Juegos de Milán-Cortina.

- "Hacemos todo correctamente" -

En los Juegos Olímpicos de verano de París 2024 ya hubo problemas con las medallas, que sufrían pronto un proceso de oscurecimiento, de oxidación o de degradación general.

En total, unas 220 medallas, que contenían un pequeño trozo de la torre Eiffel, fueron señaladas por los propios deportistas como dañadas o defectuosas, según las cifras de la La Monnaie (Casa de la Moneda) de París, que se comprometió a reemplazarlas.

Las 1.146 medallas de los Juegos de Invierno de Milán Cortina 2026 han sido fabricadas por el Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, la fábrica nacional de moneda italiana.

A mediados del año pasado, los organizadores habían asegurado que las medallas no tendrían los mismos problemas que las de París 2024.

"No podemos permitirnos que eso se repita", afirmaba en julio de 2025 Raffaella Paniè, directora de la marca y de la identidad visual en el Comité de Organización Milán-Cortina 2026.

"Nunca puedes estar seguro al 100%, pero no habrá problemas con nuestras medallas porque hacemos evidentemente todo de la manera correcta", aseguraba.

Siete meses después, los primeros problemas no han tardado en aparecer.