"¡Me habéis llevado en volandas!", Nadal se despide del tenis

"¡Me habéis llevado en volandas!", dedicó Rafael Nadal al público en el homenaje que recibió en el Palacio de Deportes Martín Carpena de Málaga, este martes justo después de la derrota de España ante Países Bajos, que significó su retirada del tenis profesional.

- 'Muchas cosas bonitas' -

"Empezaré por los que están aquí: el público. Sinceramente han sido 20 años de carrera profesional en los que me habéis llevado en volandas en los momentos buenos y en los malos me empujabais a seguir jugando. He podido vivir con España y con todo el mundo, me he sentido muy agradecido de sentir el cariño de todo el público y en especial aquí en España".

"Quiero seguir felicitando a Países Bajos y agradecer a todo el equipo español que está aquí, que me habéis dejado jugar otra vez la Copa Davis, que no ha salido como todos queríamos. He dado todo lo que tenía y agradeceros la oportunidad. Muchos momentos importantes de mi carrera los he vivido con los que estáis aquí, ha sido un privilegio, hemos conseguido muchas cosas bonitas y ahora os toca a vosotros seguir viviéndolas. Estoy seguro de que llegarán".

- 'Uno nunca quiere llegar a este momento' -

"La realidad es que uno nunca quiere llegar a este momento, no estoy cansado de jugar al tenis pero el cuerpo ya no quiere jugar más y hay que aceptarlo. Me siento un súper privilegiado, he podido hacer de mi hobby mi profesión durante mucho tiempo. Acordarme también de mi familia, de mi equipo, habéis sido una parte inolvidable de mi vida durante todos estos años. Soy una persona que cree en la continuidad y seguir cerca de la gente que ha hecho mi vida mejor y eso me ha hecho tener una relación personal que va mucho más allá de la profesional, mil gracias porque sin vosotros esto no habría sido posible y lo digo de corazón".

- 'Un buen embajador del tenis' -

"Yo soy un súper apasionado del tenis y sigo estando aquí, espero ser un buen embajador para el tenis. Es lo que he intentado cada día para cumplir objetivos. Creo que lo he intentado hacer desde el respeto, desde la humildad, valorar todas las cosas buenas y creo que de alguna manera algo que es lo más importante en este mundo, ser buena persona y espero que así se haya percibido. Me voy de este mundo del tenis profesional habiendo encontrado muchos buenos amigos por el camino".

- 'La familia nunca me ha defraudado' -

"Me quiero despedir diciendo las últimas palabras a mi familia, que nunca me ha defraudado. Han estado conmigo en los momentos difíciles, en los buenos me han dejado con los pies en el suelo y eso hace que en el futuro lo que tenga que venir lo pueda llevar mejor. Estoy tranquilo porque he recibido una educación para encarar con tranquilidad lo que viene ahora. Estoy tranquilo porque tengo una gran familia alrededor que me ayuda con todo lo posible".