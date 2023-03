"Me encanta jugar con Sinner, me empuja al límite", afirma Alcaraz

Tras batir el jueves al canadiense Felix Auger-Aliassime, el tenista español Carlos Alcaraz dijo que está encantado de volver a enfrentar al italiano Jannik Sinner en sus segundas semifinales seguidas del Masters 1000 de Indian Wells.

Alcaraz, que recuperará el número uno mundial si alza el título el domingo, logró el jueves ganar por primera vez a Auger-Aliassime (6-4 y 6-4) en sus cuatro enfrentamientos.

Con Sinner, el español mantiene un empate a dos victorias en su balance personal pero Alcaraz le asestó una dolorosa derrota en el pasado Abierto de Estados Unidos en una épica batalla de más de cinco horas que terminó de madrugada.

Pregunta: ¿Cuál fue la diferencia hoy respecto a las derrotas anteriores con Auger-Aliassime?

Respuesta: "La diferencia ha sido el resto. Es uno de los partidos que mejor he restado en toda mi carrera, esa ha sido una gran clave".

"He jugado muy suelto, no he sentido ninguna presión, he disfrutado al máximo haciendo mi juego, subiendo a la red, haciendo dejadas y pegando grandes tiros".

P: ¿Cuál es el mayor peligro de Sinner como rival?

R: "Lo más fuerte de Jannik es la presión que te mete en cada momento. Es un jugador que le pega muy bien y muy fuerte a la bola. La clave estará en estar concentrado en cada punto, intentar pegarle más fuerte y dominar más que él y en restar bien".

"Me encanta jugar partidos muy duros, muy cerrados, de gran calidad. Y Jannik es un gran jugador, así que me gusta mucho jugar contra él. Me empuja hacia el límite".

P: Ha comentado que piensa más en alzar su primer trofeo de Indian Wells que en la recuperación del número uno. ¿Por qué es tan especial este torneo para usted?

R: "Aquí tengo bonitos recuerdos de una gran semifinal contra Nadal (perdida en 2022). Fueron mis primeras en un Masters 1000. La gente se vuelca mucho en mí, siento mucho el cariño en cada calentamiento y en cada partido.

"Fuera de pista me siento muy cómodo con mi equipo, todo está muy cerca y adoro jugar al golf también. Es un torneo superespecial y por eso tengo muchas ganas de levantar el título".

P: ¿Ha podido practicar golf durante la competición?

R: "Sí, he aprovechado estos días. Es una muy buena manera de desconectar, tener la mente aparte del tenis que es importante. He jugado con (su entrenador) Juan Carlos (Ferrero) y con dos amigos que vinieron a verme".