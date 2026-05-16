McIlroy sale del abismo y vuelve a soñar con ganar el Campeonato de la PGA

El norirlandés Rory McIlroy se lanzó de lleno a la pelea por la mayor remontada de tres días en la historia de los grandes del golf con una espectacular ronda de 66 golpes, cuatro bajo par, en la tercera jornada del Campeonato de la PGA celebrada el sábado.

McIlroy, número dos del ranking y ganador del Masters el mes pasado, se quedó en tres bajo par (207) tras 54 hoyos en Aronimink, donde las difíciles posiciones de bandera se suavizaron y los jugadores se lanzaron por el liderato.

"Sentí que tenía la oportunidad de hacerlo", dijo McIlroy sobre su remontada desde cinco golpes por detrás. "Creo que hice lo suficiente como para pensar que tengo opciones de cara a mañana".

McIlroy compartía el puesto 105 tras la primera ronda. Ningún jugador que haya quedado por debajo del puesto 84 tras los primeros 18 hoyos ha ganado un título de un torneo de los Grandes.

El norirlandés de 37 años podría convertirse en el primer ganador del Campeonato de la PGA en firmar una tarjeta de 74 en la ronda inaugural desde Payne Stewart en 1989, tras cerrar con cuatro bogeys el jueves antes de pasar horas en el campo de prácticas para resolver sus problemas con el golpe de salida.

"Me enorgullezco de gestionar bien mi juego, de aprender sobre la marcha y de intentar resolver los problemas a medida que avanza la semana", dijo McIlroy. "Me puse a trabajar en ello, intentando encontrar una sensación con la que me sintiera cómodo".

"He golpeado mejor la bola en los últimos días. Aún no es perfecto, pero es mucho mejor, lo que me da oportunidades desde las calles y me permite hacer más birdies gracias a ello".

McIlroy estaba a siete golpes del líder tras 18 hoyos, pero recordó la misma situación tras su primera ronda en el Masters del año pasado, donde acabó ganando para completar el Grand Slam de su carrera.

"Queda mucho golf por delante y pueden pasar muchas cosas. Poco a poco me he ido acercando al líder cada día. Ya veremos qué pasa. Pero he salido un poco de ese bache. Siento que todavía tengo buenas posibilidades".

Desde Jordan Spieth en 2015, ningún jugador ha ganado los dos primeros Majors del año. Y nadie desde Jack Nicklaus, en 1975, ha ganado el Masters y el Campeonato de la PGA en el mismo año.

McIlroy admitió que los greens inclinados y las difíciles posiciones de los hoyos en Aronimink probablemente emocionen a los aficionados, mientras que frustran a los jugadores.

"Cuando tienes unos greens como estos, puedes empezar a frustrar a la gente con bastante facilidad", aseguró.

"Es frustrante para nosotros, pero al mismo tiempo, crea un campeonato tremendamente entretenido".

- Pequeños objetivos -

McIlroy firmó seis birdies en sus primeros 13 hoyos y llegó a compartir momentáneamente el liderato, aunque perdió terreno con un bogey en el par 3 del hoyo 17 tras enviar la bola a un bunker desde el tee.

El norirlandés salvó además putts clave para el par en los hoyos 15 y 18 para mantenerse a un golpe de la cima y cerca de su objetivo de puntuación.

"No lo conseguí del todo, pero fijarte pequeños objetivos te ayuda a mantener la concentración y enfocarte en ti mismo", explicó. "Eso ha sido importante para mí durante toda la semana".