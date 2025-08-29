Max Verstappen, favorito del público 'Oranje', pero no del GP de Países Bajos

En los últimos años, Max Vertappen llegaba al circuito de Zandvoort como gran favorito a la victoria en el Gran Premio de Países Bajos de F1, pero esta temporada tiene pocas opciones de triunfar, pese a seguir siendo el ídolo de los aficionados neerlandeses.

Desde el regreso de esta carrera al calendario de la F1 en 2021, Verstappen encadenó tres victorias consecutivas y el año pasado acabó segundo, por detrás del británico Lando Norris (McLaren).

Desde entonces, las diferencias entre MacLaren y Red Bull no han dejado de crecer y "Mad Max", campeón del mundo de la especialidad entre 2021 y 2024, apenas tiene opciones de revalidar la corona.

A falta de 10 carreras para el final del campeonato, el neerlandés, que solo ha ganado dos carreras este año (Suzuka e Imola) suma 187 puntos, muy lejos de la dupla de McLaren, Oscar Piatri y Lando Norris, con 284 y 275 puntos, respectivamente.

"Ya no estoy realmente en esa pelea" por el título, admitió el piloto de Red Bull al comienzo del verano boreal, aunque matizó que peleará "mientras sea matemáticamente posible".

"En cada carrera, podemos intentar mirar si hay oportunidades (de luchar por la victoria) y tratar de aprender más sobre el coche", indicó el jueves en la víspera de "su" GP.

- "Muy difícil competir" –

Verstappen, ultradominador de la F1 en el último lustro, rompiendo todos los récords de la especialidad, como el de mayor número de victorias consecutivas (10 en 2023), no está acostumbrado a un papel de segundón.

Su dominio comenzó a resquebrajarse en la segunda mitad de la temporada pasada; las evoluciones de los MClaren no furon suficiente para arrebatar el título a Verstappen, pero sí fueron un aviso de lo que podía pasar en 2025.

"A partir de ahora, va a ser muy difícil competir con McLaren", auguró el neerlandés a finales del año pasado.

Pese a ver a los McLaren una y otra vez en lo salto del podio (Piastri y Norris suman once victorias), Verstappen no pierde la motivación: "Para mí, no tiene sentido estar frustrado o enojarme porque no es más que una pérdida de energía", declaró el jueves en Zandvoort, escenario de la 15ª prueba del Mundial (de 24).

- "¡Siempre hay opciones!" -

En esta estación balnearia a orillas del mar del Norte, Verstappen puede seguir contando con el apoyo de la marea 'oranje' de aficionados, entre ellos Gwenny Somberg, quien espera que llueva para que su ídolo tenga más opciones de triunfo.

"Con Max, ¡siempre hay opciones!", indicó a la AFP esta ingeniera de 28 años, quien también se alegra del aumento de competencia.

"Desde que me aficioné a la Fórmula 1, Max ganaba. Ahora parece un poco más realista, lo que lo hace más apasioante aún", se entusiasma.

La llegada de un nuevo reglamento en 2026, que puede cambiar la jerarquía de la F1, Verstappen espera superar el complicado momento por el que atraviesa con Red Bull, con quien competirá por undécima temporada.

Pero por el momento, la marca austriaca ocupa sólo la cuarta plaza en el Mundial de constructores, por detrás de McLaren, Ferrari y Mercedes.

"Simplemente no podemos decirnos 'Vamos a abandonarlo todo porque no podemos ganar este año'. Siempre hay cosas que aprender de cara al año próximo", dice el tetracampeón mundial.