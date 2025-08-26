Deportes

Más cerca de México

Ayer, la preselección nacional U15 de beisbol retomó sus entrenamientos con un recorte en la plantilla del ex grandes ligas Ángel Chávez, de cara al premundial de Ciudad Juárez

Más cerca de México
ML | Lanzador de la preselección U15 de béisbol durante los entrenamientos en el Rod Carew.
Redacción
26 de agosto de 2025

Hay recorte en el listado de convocados para los entrenamientos de la preselección nacional U15, camino al Premundial de Ciudad Juárez que se jugará del 12 al 19 de septiembre.

La Federación Panameña de Béisbol detalló que se mantendrán en las prácticas, en el estadio Rod Carew, los siguientes lanzadores: Jeykel Baules, Johan Camarena, Alexis González, Juan Lozada, Roberto Martínez, Fernando Pérez, Ahdair Pinilla, Akian Solis y Abraham Wright. Como receptores: Melkis López, Omar Osorio y Joel Vergara; en el cuadro interior: Jesús Arosemena, Jaime Escudero, Juan Galvéz, Javier González, Nicolás Sánchez y Omar Vargas; y los jardineros: Isaac Achurra, Gabriel De Gracia, Edward Delgado, Miguel Jaén y Daniel Long.

El equipo, bajo las riendas de su timonel, el ex grandes ligas, Ángel Chávez, retomó los entrenamientos ayer, lunes 25 de agosto.

“Hemos estado trabajando duro en fundamentos, queremos reforzar algunas zonas del juego y hemos tenido partidos de preparación. Para este fin de semana se hará el primer recorte de peloteros”, afirmó Chávez.

01
Equipo panameño competirá en Ciudad Juárez, en el Mundial U15 ‘26.
Tags:
Deportes
|
Béisbol
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR